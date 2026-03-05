🎙️ Podcast: Publication-choc, « LFI, anatomie d’une perversion »

Avec Daniel Salvatore Schiffer et Jeremy Stubbs.

Le livre collectif, LFI, anatomie d’une perversion, dirigé par Pierre André Taguieff et coordonné par David Reinharc, paraît aujourd’hui aux éditions David Reinharc. Une soixantaine de contributeurs – Michel Onfray, Philippe Val, Raphaël Enthoven, Dominique Schnapper, Robert Redeker, Florence Bergeaud-Blackler, Renée Fregosi, Bérénice Levet, Judith Weintraub, Guy Bensoussan, Brice Couturier, Jean-Paul Lilienfeld, Samuel Fitoussi, Jean-Eric Schoettl, Noémie Halioua… – dissèquent les affinités idéologiques, la stratégie électorale et les contradictions du parti de Jean-Luc Mélenchon, ainsi que la menace que représente cette formation islamogauchiste.

L’un des contributeurs, Daniel Salvatore Schiffer, philosophe, intellectuel engagé, spécialiste de la Renaissance et du dandysme, nous explique pourquoi il était urgent de consacrer un livre de plus de 400 pages à un seul parti qui n’existe que depuis 10 ans. En effet, à la veille des municipales de mars et un an avant les élections présidentielle et législatives de 2027, il fallait tirer la sonnette d’alarme au sujet d’un parti qui ne respecte ni la démocratie ni les institutions de la Ve République. Le meurtre récent de Quentin Deranque ne fait que renforcer le caractère urgent de cet avertissement.

A lire aussi: Jean-Luc Mélenchon: l’ivresse de la radicalité

Sur le plan idéologique, LFI a remplacé la lutte des classes par une lutte des races. Sur le plan de l’action, les LFIstes – selon les termes définis par le sociologue Max Weber – font fi de l’éthique de la responsabilité au profit d’une pure éthique de conviction. Parce que, pour eux, ils sont du bon côté de l’histoire, ils se croient tout permis, y compris une approbation à peine voilée de la violence.

Si, malgré tous leurs excès, ils trouvent toujours grâce auprès de certaines sections de l’électorat, c’est parce qu’ils jouissent d’une indulgence extraordinaire de la part de politiques et de médias qui n’ont pas le courage de les condamner. Cette abdication représente une nouvelle « trahison des clercs », selon le livre de Julien Benda qui porte ce titre.

En particulier, la proximité de LFI avec les milieux islamo-gauchistes est coupable à un moment où Israël et les Etats-Unis essaient de neutraliser la menace que le régime des mollahs en Iran fait planer au-dessous de la paix au Moyen-Orient et de la sécurité dans les démocraties occidentales. Par ses récentes déclarations, Emmanuel Macron a montré que, pour sa part, il peine toujours à comprendre la stratégie d’Israël et la nécessité de désamorcer la menace islamiste. écoutez 👇

LFI, anatomie d’une perversion, sous la direction de Pierre-André Taguieff, coordonné par David Reinharc (Editions David Reinharc, 2026), 424 pp.

Daniel Salvatore Schiffer.