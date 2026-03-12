🎙️Podcast: Iran-USA, une nouvelle guerre de cent ans?

Avec Gil Mihaely et Jeremy Stubbs.

Le président des Etats-Unis et ses ministres ont défini une série d’objectifs – pas toujours les mêmes – dont la réalisation permettraient de mettre fin au conflit actuel avec l’Iran. Pour Gil Mihaely, il ne s’agit pas nécessairement d’une pensée stratégique incohérente ou confuse dans la mesure où l’affrontement qui a lieu en ce moment n’est qu’un épisode dans une lutte qui dure depuis 1980 et qui n’est pas encore finie. Le vrai objectif de l’opération actuelle n’est pas d’infliger une défaite écrasante à l’Iran, mais de hâter la fin du régime des mollahs, régime qui est déjà condamné à mort mais qui peut mettre du temps à disparaître.

A lire aussi: Quand les missiles parlent et que les mythes mentent

Si les Etats avoisinants et les monarchies pétrolières du Golfe ont été les cibles des missiles iraniens, ils en voudront au régime khamenéiste, mais il y aura probablement aussi dans ces pays des éléments qui en tiendront rigueur à Israël et aux Etats-Unis. En Europe comme en Amérique, les politiques, les chefs d’état major et les services de renseignement ont compris la vraie nature du conflit américano-iranien, qui s’étend dans le temps mais tend vers une conclusion. Pourtant, ils ont du mal à l’expliquer aux populations qui s’alarment de ce qui semble être le début d’une nouvelle forever war ou guerre éternelle, comme celles d’Afghanistan ou du Vietnam.