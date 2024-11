Une conversion presque parfaite

L’histoire merveilleuse des frères Amin et Arash Yousefijam

Comment se refaire une virginité quand on a été condamné aux États-Unis pour intelligence avec l’Iran ? Les frères Amin et Arash Yousefijam nous montrent l’exemple. Nés en Iran, ils ont pu, grâce à un programme d’accueil pour ouvriers qualifiés, émigrer au Canada, Arash en 2013 et Amin en 2016.

Arash, aujourd’hui âgé de 36 ans, a obtenu la citoyenneté canadienne, mais Amin, 37 ans, a gardé le passeport iranien. Restant fidèles à leur pays d’origine, ils ont créé des sociétés-écrans afin d’exporter en Iran du matériel de fabrication en violation des sanctions imposées à Téhéran par Washington. Arash a été arrêté aux États-Unis en 2020 et Amin à Toronto en 2021. Un tribunal du Michigan a condamné les deux frères à des peines de prison. Une fois libérés, ils ont regagné l’Ontario où ils ont demandé à changer officiellement leur nom de famille. Les autorités ont acquiescé sans faire les vérifications réglementaires des casiers judiciaires des demandeurs. Arash est devenu dentiste et membre du Collège royal des chirurgiens-dentistes, et Amin agent de conformité dans une grande entreprise. Ce n’est que récemment que les autorités ont compris leur erreur et ont engagé des poursuites contre Amin pour l’expulser. Selon nos confrères de Global News, une enquête sera diligentée pour découvrir comment une bavure aussi sérieuse a pu être commise, le Canada imposant ses propres sanctions à l’Iran.

Quel était le nouveau nom de famille choisi par ces agents du régime des mollahs pour faire oublier à la fois leur véritable identité et leur allégeance ? Cohen !