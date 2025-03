Belgiquistan: Hadja Lahbib, une commissaire européenne problématique?

La commissaire européenne belge fait le bonheur d’une organisation musulmane séparatiste qui appelle à la démission de Bruno Retailleau.

Recrutée par le Mouvement Réformateur (MR, un parti de centre-droit, mais le plus « à droite » sur l’échiquier politique francophone belge), la journaliste belge Hadja Lahbib a surpris dès sa nomination en 2022 comme ministre des Affaires étrangères en déclarant qu’elle n’était « ni de gauche, ni de droite ». Journaliste, présentatrice du JT de la RTBF, la chaîne publique belge très marquée à gauche, on a ainsi découvert qu’elle avait été la marraine d’un programme international de la mutuelle socialiste belge Solidaris, confirmant le soupçon qu’elle n’était pas vraiment de droite. Son passage aux Affaires étrangères a surtout été marqué par le scandale lié aux visas accordés à des représentants du régime iranien des mollahs, dont Alireza Zakani, maire de Téhéran, impliqué dans la répression brutale des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, une jeune femme tuée par le régime en 2022. Par ailleurs, en mai 2023, Mme Lahbib a contribué à la libération d’Olivier Vandecasteele, retenu en otage par Téhéran mais au prix d’un échange avec un terroriste, Assadollah Assadi, un diplomate iranien condamné à 20 ans de prison pour un projet d’attentat en France.

Parachutée à la Commission européenne sans raison évidente, sauf sa qualité de femme, elle vient de commettre deux erreurs majeures. La première concerne une vidéo où elle se ridiculise en présentant un « kit de survie européen pour les 72 premières heures », qui a suscité l’indignation, notamment de Pascal Praud sur CNews. Vue trois millions de fois, elle a été rapidement fermée aux commentaires qui étaient tous négatifs.

La seconde est bien plus grave : dans une autre vidéo elle reprend l’argumentaire du Comité contre l’islamophobie en Europe (CCIE), successeur du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF). Dissous en 2020 par Gérald Darmanin au nom du gouvernement français, le CCIF a, selon Florence Bergeaud-Blackler, spécialiste de l’islam en France, « joué un rôle dans l’assassinat de Samuel Paty ». Dans la vidéo, Hadja Lahbib dénonce le « racisme anti-musulman », la « haine anti-musulmane » et les « stéréotypes ». Elle rappelle l’attentat de Christchurch en Nouvelle Zélande, il y six ans (sic) et « rend hommage à ses victimes », mais n’a pas un mot pour toutes celles, bien plus nombreuses, des attentats commis par des terroristes islamistes. Elle réfute également le fait qu’il pourrait y avoir un lien entre islam et terrorisme. Les musulmans sont présentés comme des victimes et seraient « déshumanisés » par certains médias. La situation des femmes portant le foulard serait particulièrement grave car présentées « comme soumises ou cherchant à islamiser la société ». Bref, on retrouve dans cette vidéo le parfait brévaire du militant islamo-gauchiste.

La vidéo plait tellement au CCIE qu’il la reprend en y ajoutant son logo (avec ou sans l’accord de la commissaire, on ne sait ?) et ajoute à la fin un appel aux dons! Le CCIE, simple reformulation du CCIF, entretient un discours proche des Frères musulmans et défend un agenda communautariste, critiquant ouvertement les lois françaises sur la laïcité, le voile et la lutte contre le séparatisme. Cette organisation tente d’institutionnaliser la notion d’islamophobie, la présentant comme un racisme systémique visant spécifiquement les musulmans. Le 28 mars, le CCIE a publié un communiqué virulent : « Bruno Retailleau attise la haine contre les femmes musulmanes portant le foulard. Nous considérons qu’il n’est plus digne d’exercer ses fonctions de ministre de l’Intérieur. Nous exigeons sa destitution immédiate. Il est temps de dire STOP à la haine d’État. » Sur la page Facebook et le compte X, du CCIE, la vidéo de la commissaire et le communiqué visant le ministre de l’Intérieur se succèdent. Hadja Lahbib n’a été élue par personne, mais simplement désignée par le gouvernement belge. En s’exprimant ainsi, elle engage la Commission européenne toute entière qui adhère depuis longtemps à cette notion fausse d’une racisme anti-musulman visant à criminaliser toute forme de critique de l’islam.

Notons qu’elle ne prend aucun risque professionnel : à tout moment, elle peut retrouver son poste de fonctionnaire à la RTBF où elle est simplement en congé.