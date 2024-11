Rémi Duhautois: « Le sport doit être plus important dans notre société »

De champion du monde junior en aviron, à professeur d’EPS, et directeur du haut niveau en natation…

J’ai eu l’opportunité, changeant totalement de registre, de pouvoir « soumettre à la question » Rémi Duhautois, directeur du haut niveau pour la natation et les quatre autres disciplines aquatiques.



Il m’a répondu avec beaucoup de franchise et de spontanéité sur les questions sportives liées à sa fonction, au classement des meilleurs pour les Jeux olympiques, à l’organisation de ceux-ci et tout particulièrement aux dispositions qui avaient été prises pour offrir les meilleures conditions de repos et de confort à Léon Marchand qui a honoré la France en remportant quatre médailles d’or. Il s’agissait de lui éviter, en raison du grand nombre d’épreuves qu’il avait à disputer, toute fatigue inutile. Des échanges passionnants pour le « sportif en chambre » que je suis.

D’autant plus incontestables que Rémi Duhautois a été lui-même champion du monde junior à 18 ans en quatre deux quatre et qu’il a battu il y a quelques mois le record de France pour le nombre de kilomètres à la rame en 24 heures. Exploit dont on mesure l’extraordinaire défi qu’il a représenté.

Un entretien d’un autre genre certes mais que Rémi Duhautois a su justifier.

« J’avais envie de créer des choses, à l’Éducation nationale, mais j’avais du mal. Ce n’est pas facile d’y faire sa place… »

« Dans le sport de haut niveau, la réactivité, le fait d’être disponible, c’est primordial professionnellement »

« Pour être distingué sportif de haut niveau des autres sportifs, il faut être dans la liste des 16 meilleurs mondiaux de sa discipline, liste établie par le ministère (je m’occupe spécifiquement de cette population-là, et pas des autres)… »

« La plupart des fédérations sont unisport (ex : le football), ma fédération s’occupe de cinq disciplines »

« Paris 2024 était dans toutes nos réunions et toutes discussions depuis sept ans, une vraie obsession. Cela fait bizarre de ne plus en parler depuis le mois de septembre »

« Je ne suis pas pleinement satisfait du bilan des JO, car tous les sports dont je m’occupe n’ont pas été médaillés »

« Les sportifs de haut niveau s’entrainent toute une vie pour un instant T. Une minute avant, c’est trop tôt, une minute après, c’est trop tard. On trouve cela dans peu de métiers : c’est terrible pour un nageur ou une nageuse de se louper, parfois pour un petit détail »

« Léon Marchand et Florent Manaudou sont adorables humainement (…), on pourrait s’imaginer des personnages un peu différents des autres, craindre qu’ils soient hautains ou qu’ils prennent une place un peu différente par rapport aux uns et aux autres, cela n’a jamais été le cas »

« Étant donné le nombre d’épreuves important, j’avais réservé un appartement tenu secret pour Léon Marchand, juste à côté du lieu des épreuves, et un appartement de secours »

« On a beaucoup parlé des coulées de Léon Marchand. Essayez de faire une coulée ; les gens ne se rendent pas compte à quel point cela est éreintant de nager ensuite… »

« J’ai compris le potentiel hors normes de Léon Marchand, en me rendant pour la première fois en Arizona, et en constatant qu’il battait le champion américain qui nageait à côté de lui dans toutes les nages… »