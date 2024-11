Pour saluer L’Harmattan

Les éditions L’Harmattan ont 50 ans en 2025. On leur rend hommage.

On avait prévu un texte à propos de Doriot, Déat, Bergery, Mélenchon. Puis on s’est souvenu du livre de Philippe Burrin – La dérive fasciste – Doriot Déat, Bergery. Donc on s’est dit que cela attendrait. En outre, la dérive Mélenchon n’est pas achevée : on a hâte de connaitre la suite.

Alors on a ouvert quelques livres, voire lu quelques livres, qui avaient tous un point en commun. Vous allez voir.

Qui a publié un livre à propos de Jacques Bergier, un des hommes étonnants du XXème siècle, inassignable à la manière d’un Jean Parvulesco juif (si l’on ose), l’alter ego de Louis Pauwels à la tête de la revue Planète et le coauteur du Matin des magiciens ?

Qui vient de publier un essai biographique à propos d’une crapule nommée Charles Lesca (1887-1949), Franco-argentin (il avait les deux nationalités), né en Argentine d’émigrés basques (riches, du côté de son père), arrivé en France à l’âge de six ans – où il vécut entre les Champs-Élysées, le boulevard de Courcelles et Guétary ? (D’abord publiciste mondain, influent dans le milieu hispaniste et devenu proche de Maurras (la latinité), il fut le dernier directeur de Je Suis Partout. D’un antisémitisme obsessionnel, il finira pourtant par se brouiller avec Rebatet et Brasillach. Condamné à mort par contumace, il meurt en exil en 1949, à Buenos-Aires).

Qui a publié un autre essai biographique très sérieux (de Louis-Dominique Eloy), à propos d’Alain Besançon ? Qui a publié une édition critique – par Alain Chardonnens – d’une rareté : le Charles Le Téméraire, d’Alexandre Dumas ? Qui a publié Ce que la Perse a légué à l’Espagne médiévale – riche étude sur un leg peu exploré ? Qui a publié une autre étude, universitaire, sur Hans Henny Jahnn, grand écrivain allemand mal connu (hélas), découvert par José Corti en France, auteur de pièces de théâtre trop peu mont(r)ées ? Qui a publié un autre essai, sur André Pieyre de Mandiargues ? ETC. QUI ? Les éditions L’Harmattan.

A lire aussi, Julien San Frax: Caillebotte, rapin couillu

Elles passent régulièrement sous les radars, sont mal distribuées et publient beaucoup, voire trop parfois – mais tant de choses passionnantes. Il suffit de lire leurs programmes de parution, les argumentaires, puis les livres, certains livres – pour réaliser la richesse de cette maison.

L’Harmattan est l’ultime niche, un refuge ou un recours (tant la profession est parfois frileuse) – et c’est inestimable. Cela fait un demi-siècle et quelques polémiques que cet éditeur, né dans le milieu du catholicisme social des années 70, rend un service considérable à l’Histoire, aux études littéraires ou philosophiques, etc. Tirés à deux cents, trois cents, cinq cents exemplaires, les livres de L’Harmattan ont un mérite insigne : ils existent.

Qu’ils soient obscurs ou fameux, autodidactes ou professeurs à l’ENS, à la Sorbonne ou… ailleurs, les auteurs publiés par L’Harmattan sont divers et souvent remarquables (parfois, aussi, nullissimes – comme partout, avec des fautes de frappe à chaque page). La presse n’en parle (presque) jamais. C’est bien dommage. Une justification ultime de ce petit texte : saluer le travail – et l’existence – de L’Harmattan, donc.

À lire, à propos de l’histoire de l’Harmattan – depuis les origines :

Denis Rolland : Histoire de L’Harmattan. Genèse d’un éditeur au carrefour des cultures (1939-1980), préface de Jean-François Sirinelli et de Jean-Yves Mollier, L’Harmattan, 2022.

Denis Rolland, L’Harmattan. Matériaux pour l’histoire d’un éditeur 1962-1980, L’Harmattan, 2022.

La dérive fasciste Price: 25,00 € 9 used & new available from