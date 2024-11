Israël affirme rejeter avec dégoût les accusations de la Cour pénale internationale

Le gouvernement israélien a immédiatement répondu à la décision de la CPI d’émettre des mandats d’arrêt contre MM. Netanyahu et Galant

La Cour pénale internationale (CPI) a annoncé qu’elle avait rejeté les recours déposés par Israël et qu’elle avait émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et contre l’ancien ministre de la Défense limogé, Yoav Galant. En outre, la Cour a également émis un mandat d’arrêt contre Mohammed Deif, bien qu’il ait déjà été éliminé, car le Hamas n’a pas confirmé sa mort. Le premier pays à avoir déclaré qu’il agirait en conformité avec ce mandat est les Pays-Bas, où siège la Cour pénale internationale à La Haye.

Selon la déclaration, il est écrit que Netanyahu et Galant « portent chacun une responsabilité pénale pour les crimes suivants, en tant que co-auteurs ayant commis les actes conjointement avec d’autres : le crime de guerre d’utiliser la famine comme méthode de guerre, ainsi que des crimes contre l’humanité tels que le meurtre, la persécution et d’autres actes inhumains. »

Il est également indiqué que « Netanyahu et Galant portent chacun une responsabilité pénale en tant que responsables civils pour le crime de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre une population civile. » Les recours déposés par l’État d’Israël ont été rejetés, et la chambre préliminaire de la CPI a publié à l’unanimité les décisions contre Netanyahu et Galant.

Motifs raisonnables

La Cour a trouvé qu’il existe « des motifs raisonnables de croire » que Netanyahu et Galant sont pénalement responsables, chacun, en tant que co-auteurs d’actes commis conjointement avec d’autres : le crime de guerre d’utiliser la famine comme méthode de guerre, ainsi que les crimes contre l’humanité, notamment le meurtre, la persécution et d’autres actes inhumains. Il a également été déclaré que « nous avons trouvé des motifs raisonnables de croire que Netanyahu et Galant portent chacun une responsabilité pénale, en tant que commandants civils, pour le crime de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre une population civile. »

Le bureau du Premier ministre a réagi aux mandats d’arrêt environ une heure après leur publication, qualifiant cette décision officielle de « décision antisémite de la Cour pénale internationale, équivalente à une version moderne de l’affaire Dreyfus – et qui finira de la même manière. » Il a également été déclaré : « Israël rejette avec dégoût les actions et les accusations absurdes et mensongères portées contre elle par la CPI, un organisme politique biaisé et discriminatoire. Il n’y a rien de plus juste que la guerre menée par Israël à Gaza depuis le 7 octobre 2023, après que l’organisation terroriste Hamas a lancé une attaque meurtrière contre Israël, perpétrant le plus grand massacre contre le peuple juif depuis la Shoah. »

Le bureau de M. Netanyahu a également personnellement attaqué le procureur Karim Khan, évoquant les affaires dans lesquelles il est lui-même soupçonné : « La décision a été prise par un procureur général corrompu, cherchant à se protéger des graves accusations portées contre lui pour harcèlement sexuel, et par des juges biaisés, animés par une haine antisémite d’Israël. C’est pourquoi le procureur a menti en affirmant à des sénateurs américains qu’il n’agirait pas contre Israël avant de s’y rendre et d’entendre son point de vue. C’est aussi pour cette raison qu’il a annulé sa visite en Israël en mai dernier de manière soudaine, quelques jours après que les soupçons de harcèlement sexuel ont été soulevés contre lui, et qu’il a annoncé son intention d’émettre des mandats d’arrêt contre le Premier ministre et l’ancien ministre de la Défense. Aucune décision anti-israélienne n’empêchera l’État d’Israël de protéger ses citoyens. »

La déclaration se conclut ainsi : « Le Premier ministre Benjamin Netanyahu ne cédera pas aux pressions, ne reculera pas et n’abandonnera pas jusqu’à ce que tous les objectifs de guerre fixés par Israël au début de la campagne soient atteints. »

Monsieur Netanyahu ne pourra plus voyager aussi facilement

Israël n’est pas signataire du Statut de Rome, qui a établi la Cour pénale internationale. Cependant, selon ce statut, si un individu commet un crime de guerre sur le territoire d’un État partie au traité, même s’il est étranger, la Cour peut exercer sa juridiction à son encontre. Les Palestiniens ont adhéré au Statut de Rome en 2014 en tant qu’État membre, et c’est de cette manière qu’ils cherchent à appliquer ces règles aux Israéliens. En février 2021, la chambre préliminaire de la CPI a statué, à la majorité, que le procureur de la Cour avait compétence pour enquêter sur des soupçons de crimes de guerre commis dans les territoires au-delà de la ligne verte.

La Cour pénale internationale ne dispose d’aucun pouvoir d’exécution ni de force de police pour procéder aux arrestations. Après l’émission d’un mandat d’arrêt, tous les États parties au Statut de Rome sont tenus de coopérer pour exécuter le mandat et livrer le suspect à la Cour. À ce jour, 123 pays sont membres du Statut de Rome, notamment tous les pays d’Amérique du Sud, presque tous les pays d’Europe, l’Australie, le Canada et environ la moitié des pays africains. En revanche, des pays comme les États-Unis, l’Inde et la Chine ne sont pas parties au traité.

Ainsi, toute visite de Netanyahu ou de Galant dans un pays membre du Statut de Rome pourrait les exposer à un risque d’arrestation et d’extradition vers la Cour pénale internationale.

Cependant, il convient de noter que les États membres ne collaborent pas toujours avec la Cour. Par exemple, en 2015, le président soudanais Omar el-Béchir a assisté à un sommet de l’Union africaine en Afrique du Sud et a été autorisé à quitter le pays pour retourner chez lui, malgré le mandat d’arrêt émis contre lui. Plus récemment Vladimir Poutine s’est rendu en Mongolie, pays signataire, sans être inquiété.

L’émission de mandats d’arrêt dans le cadre d’une enquête représente une étape préliminaire du processus judiciaire devant la Cour internationale. Le chemin vers le dépôt d’actes d’accusation contre de hauts responsables israéliens est encore très long. De plus, selon le droit international, les systèmes judiciaires nationaux ont la priorité pour juger les crimes internationaux, en vertu du principe de « complémentarité ». Sur ce point, Israël dispose d’arguments juridiques solides, affirmant que ses mécanismes internes de contrôle et de justice sont indépendants et fonctionnels, rendant toute intervention extérieure inutile.

Dans leur décision, les juges ont précisé qu’ils ne se prononçaient pas à ce stade sur les arguments de défense d’Israël, comme le principe de complémentarité. Ils ont indiqué que ces questions seraient examinées ultérieurement et non au stade préliminaire de l’émission des mandats d’arrêt. Par conséquent, Israël doit continuer à renforcer sa « barrière juridique » en menant des enquêtes internes indépendantes, en vue des étapes ultérieures du processus judiciaire.