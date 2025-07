Alors que font rage les guerres en Ukraine et au Proche-Orient, une femme se bat sur d’autres fronts. Son nom : Nayla Chidiac. Docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne spécialiste du trauma, elle est aussi poète et écrivain. Dans son cabinet du 7e arrondissement de Paris, elle reçoit des patients pas comme les autres. Certains reviennent de théâtres de guerre, d’autres de captivité, tous ont en commun d’avoir vu la mort de près et d’en être revenus profondément traumatisés. C’est là que Nayla Chidiac entre en scène. « L’un des désastres majeurs de la guerre est la destruction de la pensée, explique-t-elle. La pensée est trouée, gelée, parasitée ». Et l’écriture va permettre de la restaurer.

A lire aussi: Manuel Ostermann: le cri d’un flic dans une Allemagne à la dérive

Dans L’écriture qui guérit, livre aussi poignant qu’érudit, celle qui a fondé les ateliers d’écriture thérapeutique à l’Hôpital Sainte Anne à Paris il y a plus de trente ans s’interroge sur le lien entre l’écriture et la guerre à partir de son expérience mais aussi de celle de vingt-six écrivains majeurs dont Blaise Cendrars, Tolstoï ou Marguerite Yourcenar. Son odyssée commence en 1995. Le Général Louis Crocq, psychiatre des Armées, crée, suite aux attentats, les Cellules d’Urgence Médico-Psychologique et fait appel à ses services. Elle ne cesse plus, dès lors, d’intervenir sur les lieux de catastrophe. La guerre, Nayla Chidiac la connaît. « J’ai passé ma vie à faire comme si elle et moi étions étrangères affectivement mais liées intellectuellement », écrit-elle. Née en 1966 au Liban, elle passe son enfance entre Londres et Beyrouth puis en 1984 arrive à Paris. Là, elle rencontre Jorge Semprun. « Son regard était celui que j’imaginais, un regard pareil à celui de ces patients qui ont « vu ». Son livre L’écriture ou la vie est à la source de mon désir d’écrire cet ouvrage », confie-t-elle avant de préciser l’essentiel : « Semprun explique qu’il lui a fallu quinze ans. Quinze ans pour comprendre que s’il écrivait sur le sujet il mourrait et s’il n’écrivait pas, il mourrait aussi. Ce n’est pas qu’il avait peur, c’est qu’il ne savait pas comment faire. Alors pendant toutes ces années, il a écrit sur « avant le camp » puis sur « après le camp », mais le camp en lui-même, il ne pouvait pas. Il était dans ce que nous, les psys, appelons une impasse psychique. Mais il a fini par y parvenir et a été libéré ». D’autres ont pu écrire en temps de guerre, une activité essentielle pour pouvoir continuer à penser. « Quand vous avez vécu un traumatisme, explique-t-elle, vous êtes victime. Donc passif. Dès que vous prenez la plume vous redevenez maître de votre histoire. Cela change considérablement la donne ». L’écrivain Salman Rushdie, publiant deux ans après son agression un récit intitulé Le couteau[1], l’a prouvé. « L’écriture guérit et permet de se rétablir », écrit le romancier japonais Kenzaburô Oé dont l’enfance fut marquée par la Seconde Guerre mondiale. Une conviction qui anime Nayla Chidiac depuis de nombreuses années et qu’elle nous fait admirablement partager.

L’écriture qui guérit, Nayla Chidiac, Odile Jacob, 2025. 288 pages.

[1] https://www.causeur.fr/salman-rushdie-la-traversee-282657