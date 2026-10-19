Macron, Mélenchon: grands prêtres du pathétisme d’Etat

Dominique Labarrière renvoie dos à dos le président Macron et le leader de l’extrème gauche française en les accusant d’incarner une lâcheté et un cynisme partagés face à la montée des violences en France.

Le premier cité est venu à la télévision à l’heure de la soupe nous servir la sienne de soupe. Du genre : « Moi y en a être pas content, mais moi y en a être pour rien dans tout ça. Moi, si ça continue comme ça, va falloir que ça cesse, etc, etc. » Consternant.

Le second nommé, Mélenchon, faisait salon l’après-midi à l’heure du thé sur un plateau de LCI. Avec son arrogance habituelle de bonimenteur de foire façon Fête de l’Huma, il nous a servi lui aussi son brouet. Encore plus indigeste que celui de l’Élyséen calamiteux. Et le lider maximo LFI d’appeler Démocrite à la rescousse pour nous expliquer que la violence dans les rapports de la Cité et dans les manifestations de rue ça ne remonte pas à hier. Juste histoire de nous fourrer dans le crâne qu’il n’aurait rien inventé dans le genre. Donc, pas coupable, le Mélenchon, comprenez-vous. D’ailleurs, il ne se gêne guère pour l’affirmer. « La violence, c’est pas moi ! » en serait-il presque à beugler en roulant ses gros yeux bien luisants.

« C’est pas moi, vu que c’est les salauds de flics! ». Ces femmes et ces hommes de grand courage et d’exemplaire sang-froid dont il disait voilà peu devant un parterre d’HEC qu’ils sont tous pourris[1]. Cette police, on le sait, dont il n’a cessé de vendre à toute une frange de la jeunesse décérébrée qu’elle tue. À part cela, bien entendu, il n’aurait aucune part dans les violences auxquelles nous avons assisté ces derniers jours et auxquelles nous assistons encore ces heures-ci. D’ailleurs, il considère, ce brave Mélenchon, que ce n’est pas la crise de ce genre la plus marquante qu’il ait connue, et qu’au fond il n’y aurait rien là-dedans que d’assez ordinaire ! Il est bien le seul. Des centaines de policiers et agents de l’ordre blessés, des quartiers entiers de villes mis à sac, également en province, le temple de la République qu’est la mairie, la Maison commune par excellence, incendiée, détruite à Limoges. Les hordes d’Attila, en leur temps, ne faisaient guère pire. Elles avaient, elles, l’excuse de jaillir du fin fond de leurs steppes, pas des salles de cour de l’Éducation nationale. Ou de banlieues en voie très avancée de créolisation.

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Macron et Mélenchon auraient pu s’associer dans leur baratin et nous épargner la double dose de leurs jacasseries, ce qui équivaut pour nous à une sorte de double peine. Tous deux avançaient planqués sous le masque pathétique de l’irresponsabilité. Ils sont en fait glaçants de lâcheté, de cynisme. Remarquez, autour d’eux ce n’est pas beaucoup mieux ; Édouard Philippe, pourtant naguère Premier ministre, n’a rien vu venir non plus. Tel le poussin à peine sorti de l’œuf, il tombe de sa chaise. Il s’alarme « d’un niveau de violence hallucinant », nous dit-on. Alors, s’il s’alarme, tout va bien, on peut dormir tranquille !

Certes la violence l’est, hallucinante. Mais ce qui l’est infiniment plus c’est bien l’extrême degré d’impuissance du prétendu pouvoir, le niveau lui aussi hallucinant du pathétisme d’État et de la politique française en général auquel nous assistons et dont le pays ne fait aujourd’hui que commencer à subir les pires ravages et à payer le tribut. C’est toujours par les têtes molles que pourrissent les régimes. Nous les avons, hélas. On se joue de nous, on nous abuse. Mélenchon n’aura rien à payer de l’effarante facture de tant de dégâts, de destructions. Un minuscule exemple, le navrant ministre de l’Intérieur présente sa démission au tout aussi navrant président de la République. Démission évidemment refusée. Comme au théâtre, comme au cirque. On est là pour faire semblant. Démission ? Pensez donc ! « Retourne donc faire un petit tour de manège ! Tu as raté la queue du Mickey ? Qu’importe, ce sera peut-être pour la prochaine fois. »

Une chose au moins nous est apparue au grand jour ces dernières heures : c’est la médiocrité même, l’insuffisance abyssale de M. Macron qui a permis ces dernières années l’élévation de M. Mélenchon à ce niveau de nuisance que nous avons à connaître aujourd’hui. Ils sont, pour ainsi dire, l’avers et le revers d’une même médaille. La médaille commémorative frappée à la mémoire de la France défunte ?

[1] « Cette troupe n’est plus tenue, elle n’en fait qu’à sa tête et dans sa tête il y a des idées pourries, racistes », le 5 octobre 2026.