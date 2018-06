C’est la nouvelle émission de Causeur et de Polony TV, animée par Elisabeth Lévy et Natacha Polony. Diffusée sur Facebook et Twitter, lundi 25 juin à 20h, « Droit de question » le prouve: il est encore possible de s’exprimer librement à l’aube d’une loi sur les « fake news ». Mais après? Nous prépare-t-on un ministère de la Vérité? Juan Branco, l’avocat de Wikileaks, Richard Malka, l’avocat de Charlie Hebdo, et Pierre-Henri Tavoillot, universitaire et philosophe, étaient sur notre plateau pour en débattre avec nos deux drôles de dames.

