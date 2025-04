Le marxisme au pluriel

Jean-Numa Ducange propose un regard singulier et pertinent sur le marxisme que la gauche actuelle a trop tendance à oublier…

Le marxisme a-t-il encore quelque chose à nous dire ? C’est l’interrogation qui sous-tend l’ouvrage de Jean-Numa Ducange paru dans la collection des PUF, « Que sais-je ? ». Délibérément, le marxisme se conjugue ici au pluriel : certes, il existe une matrice commune forte, née à la fin du XIXe siècle en Allemagne et Autriche-Hongrie ; elle a essaimé dans toute l’Europe. Bien évidemment, la synthèse « marxiste-léniniste » canonisée par Staline est celle qui a eu le plus d’influence au cours du XXe siècle.

Avis aux wokes déchaînés

La qualité du présent livre est justement de ne pas oublier les versions les plus dogmatiques du marxisme, cherchant à expliquer leur large succès, puis leur déclin, tout en accordant une place importante aux courants « dissidents ». La droite et les religions ne sont pas non plus extérieures à tout cela… Ducange nous épargne ainsi un énième ouvrage purement interne à l’histoire de la gauche en montrant que la force du marxisme réside peut-être in fine dans sa capacité à proposer des hybridations : des catholiques ont pu être influencés par le marxisme (beaucoup moins du côté de l’islam, pour des raisons structurelles peut-être trop brièvement expliquées ici) et une grande figure du libéralisme politique comme Raymond Aron y a porté un vif intérêt, même si c’était pour le réfuter. Mais Marx, pour Aron, méritait mieux que sa version la plus sombre et criminelle incarnée par le goulag. Au final, une synthèse vive et stimulante, qui montre combien la pauvreté et la confusion idéologique qui règne dans la gauche actuelle résulte aussi de l’effacement du marxisme qui, quoique l’on en pense, fournissait un cadre théorique de haut niveau. Avis aux wokes déchaînés qui ont remplacé la réflexion approfondie par une succession d’indignations désarticulées !

Les marxismes, Jean-Numa Ducange ; PUF ; « Que sais-je ? » ; 128 p.

