L’éditorial de février d’Elisabeth Lévy

J’ignore à quelle sauce nous sommes claquemurés à l’heure où vous lisez ces lignes – confinera, confinera pas, semi-confinera, chacune de ces hypothèses a été, à un moment ou à un autre, présentée comme une certitude. Mais la seule certitude, c’est qu’on aura droit aux ausweis et aux 135 boules. Il est peu probable que l’exécutif soit parvenu à faire fléchir le corps médical et à arracher à son inflexibilité sanitaire quelques concessions à la vie. Le 26 janvier, le Premier ministre a déclaré, dans son outrageant sabir d’énarque, qu’il « prioriserait » toujours la santé. La santé contre la vie ? Soyons rassurés, nous mourrons guéris.

Tout au long du mois de janvier, scientifiques et politiques se sont livré une guerre à la fois tonitruante et feutrée, tonitruante parce qu’elle se déroule à coups de déclarations choc sur les plateaux de télévision, feutrée parce que tout le monde feint de ne pas la voir. Entre le gouvernement et ses conseillers scientifiques, le « vous en êtes un autre » est de rigueur. N’empêche, quand le Pr Delfraissy réclame que l’on interdise ceci et que l’on ferme cela, on se demande qui gouverne la France. Il serait abusif de parler d’un coup d’État médical, car dans cette crise sanitaire, les politiques, tétanisés par les comptes qu’ils auront à rendre, ont renoncé au pouvoir. Les médecins n’ont eu qu’à le prendre.

Ces derniers ne sont pas les seuls à mettre au défi les institutions représentatives. Dans le fascinant entretien qu’il a accordé à Jeremy Stubbs (page 21-23), Christopher Caldwell montre comment, aux États-Unis, la législation sur les droits civiques de 1964 est devenue, au fil des décisions de justice, une crypto-constitution qui supplante le texte sacré des Pères fondateurs et soumet toute la vie publique aux exigences des minorités.

Un processus comparable est à l’œuvre en France où des forces extra-parlementaires fomentent des putschs à bas bruit, sapant l’armature juridique invisible qui soutient notre société et disputant leurs prérogatives aux gouvernements issus des urnes.

Nombre de ces attentats à l’équilibre des pouvoirs sont à mettre au compte des « autorités administratives indépendantes », dont le nom en forme d’oxymore résume l’ambiguïté diabolique. Dépourvues de toute légitimité et ne procédant que d’elles-mêmes une fois nommées, elles ont la faculté d’affecter significativement nos vies, nos libertés et nos imaginaires. Investi d’un pouvoir de police du PAF, l