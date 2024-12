Être une bobo libérée au Moyen Âge, c’était pas si facile…

À en croire les rayonnages de jouets et de coffrets gourmands dans les supermarchés, c’est bientôt Noël… L’objet « livre », entre cadeau « snob » et « à défaut de meilleure idée », est une tarte à la crème, mais face à tous les nouveaux mots qui trônent dans l’azur des librairies incomprises, comment choisir le livre susceptible de cultiver et d’amuser ? Et si on offrait, pour une fois, un vrai livre « vieux » ? Un livre copié et illustré à la main, un livre de… 1393 !

Karin Ueltschi est professeur de langue et littérature médiévale, cette spécialité qui oblige souvent à rappeler aux étudiants que non, au Moyen Âge, on ne faisait pas que du béhourd… Elle édite aux Belles Lettres le Mesnagier de Paris, ou plutôt, un Mesnagier de Paris, le sien : celui qui l’a hantée pendant 30 ans. Et ils n’ont pas fait les choses à moitié : une centaine d’enluminures des plus beaux manuscrits de la BNF (en couleurs !) agrémente cette leçon du Mesnagier de Paris, ce Vivre en bourgeoise au Moyen Âge. Des arts de la table à ceux de la chambre, toute l’existence d’une femme de l’époque est retracée, commentée et illustrée. Mais ce n’est pas qu’un livre d’histoire, c’est l’histoire d’un livre.

Scènes de ménage

Car ce manuscrit a été copié, recopié, perdu et puis retrouvé. « Il s’ouvre sur une miniature représentant un mari et une femme assis côté à côté sur une banquette tendue de rouge et assortie de coussins verts aux motifs floraux, sans doute brodés ». Et Karin Ueltschi de nous raconter leurs histoires de ménage…

Le soleil se lève sur un Paris pas encore enneigé, un Bourgeois confectionne un livre pour sa toute jeune femme (15 ans, que faisait donc #MeToo au XIVe siècle ?), « un manuel de comportement à la fois en société et dans la sphère domestique et conjugale ». Tout a commencé, selon ses dires, quand sa jeune épouse « l’a prié humblement dans leur lit qu’il l’instruise pour lui éviter de commettre des impairs ». Alors, à sa table d’étude, jour après jour, alors que les pavés parisiens résonnent, que les 1900 moutons qu’on vend, semaine après semaine, du côté de Saint-Denis, bêlent à qui mieux-mieux, notre Bourgeois écrit pour sa Belle Amie.

Ce Vivre en Bourgeoise au Moyen Âge est une visite, sans casque de réalité virtuelle, dans ce Paris des « années quatre-vingt-dix du XIVe siècle ». On déambule au milieu des étalages de fruits et légumes forcément bio jusqu’à ce que la Belle Amie ait assez de recettes pour le Réveillon, recettes toutes en simplicité comme celle-ci, pour une période maigre : « Premier service : purée de pois, harengs, porée, anguilles salées, salemine aux carpes et aux brochets, huîtres / second service : poisson d’eau douce, salade (soringue) aux anguilles, pâtés norrois (entendez à la morue) et blanc-manger parti, omelette, pâtés et beignets / troisième service : du meilleur rôt, riz au lait, tartes, lèchefrites (ici minces tranches de pain ou de viande) et petits flans ou tartelettes (darioles), pâtés au saumon et à la brème, ragoût de poisson (chaudumée) / quatrième service : taillis, crêpes, beignets (pipefarce), congres et turbots au sucre, tourtes lombardes, anguilles retournées. »

Solution pratique contre les nuisibles

On y trouve aussi quelques astuces contre les puces : « Il suffit de tartiner une ou plusieurs tranches de pain avec de la glu ou de la térébenthine, de les poser au centre de la chambre et de ficher une chandelle brûlante au milieu de chaque tranche : les puces viendraient alors s’y engluer et s’y prendre ». Amis Parisiens, vous savez ce que vous avez à faire pour vos punaises de lit !

Cette maisonnée, qui comporte aussi Agnès la béguine et maître Jean le dépensier, existe dans ces années curieuses où la bourgeoisie, classe moyenne avant l’heure, commence à émerger. Entre univers domestique et monde extérieur, la Belle Amie se voit proposer des modèles et des repoussoirs. Notre auteur, Bourgeois anonyme avec lequel on débat de page en page, n’est pas qu’un lourdaud caparaçonné, il est doté d’une finesse psychologique encore d’actualité : « Il est des femmes », dit-il, « qui, lorsqu’elles désirent faire quelque chose d’une certaine manière tout en se doutant bien que c’est contraire à la volonté du mari, ne peuvent pas supporter cette idée… Prudemment, une telle femme contourne le sujet pour canaliser l’esprit du mari sur une autre affaire fort éloignée de la première… » Quel bourgeois moderne ne se reconnaîtrait pas là ?

Karin Ueltschi, Vivre en bourgeoise au Moyen Âge, les leçons du Mesnagier de Paris (1393), Les Belles Lettres, 270 pages.