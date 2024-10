ACAB! All Cops Are Bastards!

Auriez-vous déjà oublié l’attaque du commissariat de Cavaillon, il y a huit jours ? Notre chroniqueur, qui vit dans une ville soumise au narco-trafic — rappelez-vous Bac Nord —, et base arrière de l’islamisme militant, a des idées un peu trop radicales pour enrayer l’épidémie de règlements de comptes, dont la police est désormais aussi la cible…

Apprenez donc à être un politicien. Les forces de police, dont vous êtes le ministre, ont été attaquées, et c’est par miracle qu’aucun d’entre eux n’est mort brûlé vif. Alors, vous prenez votre plus belle plume, et vous écrivez, solennellement :

« Je voudrais tout d’abord saluer le courage de nos forces de l’ordre confrontées à une violence devenue ordinaire.

« L’Etat ne se laissera pas intimider et nous allons intensifier notre lutte contre le narco-banditisme. Je placerai la lutte contre le crime organisé au centre de mes préoccupations parce qu’il constitue une attaque contre nos institutions.

« Dès ce soir la CRS 81 sera envoyée à Cavaillon et j’ai demandé au ministre délégué auprès de moi de se rendre sur place dans la journée. »

Puis vous prenez la pose pour la photo.

Est-ce bien de telles déclarations creuses dont la police a besoin ? Demandez autour de vous : tous s’étonnent que les policiers, assiégés par des voyous parce qu’ils prétendaient enrayer le trafic de drogue, à Cavaillon, n’aient pas fait usage de leurs armes, et étendu pour le compte les racailles qui les attaquaient.

Oui, mais voilà. En imaginant qu’ils l’aient fait, ils seraient à cette heure incarcérés, inculpés d’usage abusif de la force — voire de meurtres au premier degré. En France, la riposte doit être proportionnelle à l’attaque. Et les juges ont tendance à voler au secours des voyous avant de s’intéresser aux forces de l’ordre, censées faire preuve de sang-froid. On emprisonne bien plus facilement un policier qu’un multi-récidiviste. Pour peu, les magistrats n’admettraient même pas que les flics ripostent à leurs agresseurs / incendaires…

Jusqu’à quand les ministres, qui se suivent et qui se ressemblent, dans le sens d’une démission systématique et d’une fuite devant leurs responsabilités, abuseront-ils de notre patience ?

Jusqu’à quand le ministre en fonction, qui ne connaît manifestement rien à son métier, à, part la gestion des mouvements de menton, laissera-t-il les forces de l’ordre être la cible des racailles ?

Il s’agissait, rappelons-le, de représailles après une opération anti-drogue. Rappelons aussi que les deux individus arrêtés pour ces brûlantes exactions étaient « connus des services de police » , comme on dit pour désigner des truands que la justice a décidé de laisser vaquer à leurs occupations, et qu’ils avaient été interpellés en septembre pour violation de domicile et détention de stupéfiants. Broutilles, donc. La justice en France est cette institution véritable État dans l’État, qui libère des détraqués sexuels sous OQTF afin qu’ils perpètrent au plus vite un nouveau meurtre.

Sur les murs des villes fleurissent depuis quelques années le même acronyme tagué par des mineurs délégués là par leurs aînés : « ACAB » — All Cops are Bastards ». C’est faire des policiers des cibles humaines : feu à volonté !

Rappelons que New York, où sévissait une délinquance proche des records mondiaux, a été débarrassée de ses délinquants en quelques années par la volonté de Rudolph Giuliani : tolérance zéro, et assurance, pour les policiers dont le nombre avait été substantivement augmenté, d’être couverts en cas d’usage de la force. ACAB est une menace de mort, dans le contexte de narco-trafic, augmenté d’un islamisme bien installé, de bien des villes en France. Pas seulement Marseille ou sa région, mais aussi bien Grenoble, Dijon, Nantes, Lyon, Besançon ou Amiens : le cancer a métastasé, il faut le combattre avec des chimiothérapies puissantes — et des Sig Sauer SP 2022. Tu me menaces ? J’ouvre le feu. Tu ne me menaceras plus.

Alors, au lieu d’amuser les médias sur des projets de loi sur l’Immigration, que les ministres concernés pondent un décret autorisant la police à faire usage de ses armes lorsqu’une menace est caractérisée. Ou à expliquer de façon musclée aux délinquants arrêtés qu’ils devraient réfléchir avant de se risquer à une nouvelle confrontation dans les commissariats. Les voyous ne connaissent et ne craignent que la force. Retournons sur eux la violence dont ils font leur ordinaire.