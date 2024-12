François Bayrou est le premier Premier ministre d’Emmanuel Macron!

François Bayrou, alias Monsieur 12 Heures Chrono, a réussi à transformer un réveil brutal à 5h du matin en triomphe politique à 17h, s’imposant comme le premier chef de gouvernement d’Emmanuel Macron émancipé du chef de l’État…

Le vendredi 13 décembre 2024, Emmanuel Macron a nommé François Bayrou à Matignon, ou plutôt si l’on en croit le récit d’observateurs bien informés, François Bayrou s’est imposé comme Premier ministre à un président affaibli par une dissolution hasardeuse.

Mais François Bayrou n’est pas seulement le nouveau Premier ministre, il est en fait devenu le seul vrai Premier ministre que le président Jupiter aura eu à nommer au cours de ses deux quinquennats.

Ainsi, alors qu’Edouard Philippe, Jean Castex, Elisabeth Borne, Gabriel Attal et Michel Barnier n’étaient que les premiers des ministres d’Emmanuel Macron – c’est-à-dire au sens étymologique les premiers de ses « serviteurs » – François Bayrou est en fait l’unique réel Premier ministre qui, grâce à son coup de force, aura le pouvoir de « déterminer et conduire la politique de la nation » comme le stipule l’article 20 de la Constitution.

Réveillé à 5h du matin pour s’entendre dire qu’il ne sera pas nommé, François Bayrou a obtenu un rendez-vous avec le président de la République à 8h30, avant de le faire changer d’avis et devenir Premier ministre à 17h.

Il y a eu 24 heures dans la vie d’une femme de Stefan Zweig.

Reste donc à écrire « 12 heures dans la vie d’un homme » qui auront tout changé du destin d’un homme et peut-être de celui de la France.

L’histoire peut être résumée ainsi : comment un homme que les médias, les critiques, les jaloux et les rancuniers décrivent comme un personnage falot, faible et peu fiable est devenu le point central de la vie politique française avec seulement 33 députés sur 577. Au surplus, en se montrant imprévisible et dissuasif, il est parvenu à devenir l’unique Premier ministre d’Emmanuel Macron au vrai sens du terme.

À ceux qui l’accusent de vouloir brader la Cinquième République en s’apprêtant à y inclure une dose de proportionnelle, rappelons que ces institutions ont été laminées par le passage au quinquennat, par les précédentes cohabitations et par les refus des présidents successifs de tirer les conclusions de leurs échecs électoraux.

Dans ces moments agités où la France a besoin de se réformer pour ne pas sombrer économiquement, où les périls internationaux guettent de toutes parts, souhaitons-lui, souhaitons-nous qu’il réussisse.

Pour lui, pour nous, pour la France et pour son influence dans le monde.

PS : je n’ai jamais voté pour François Bayrou