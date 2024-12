Non, François Bayrou ne doit pas démissionner de son mandat de maire!

En pleine crise à Mayotte, le Premier ministre François Bayrou se voit reprocher sa participation au Conseil municipal de Pau. Est-ce vraiment choquant ?

Il est curieux qu’on reproche au Premier ministre de ne pas faire assez de com… Pour certains journalistes et la gauche, François Bayrou aurait dû immédiatement s’envoler pour Mayotte, alors qu’il est en pleines consultations pour constituer un gouvernement. Et s’il était allé à Mayotte, les mêmes lui auraient sûrement reproché de… faire de la com !

Polémique palo-mahoraise

François Bayrou a décidé que la bonne personne pour impulser et coordonner l’action de l’État sur le terrain, c’était Bruno Retailleau, ce qui annonce d’ailleurs le maintien de celui-ci Place Beauvau (une bonne nouvelle), et il a eu raison. Les Mahorais n’ont pas besoin de cirque politique mais d’une action et d’une vision à long terme. On voit mal ce que François Bayrou aurait fait de plus que son ministre de l’Intérieur.

Il aggrave son cas en se rendant hier à Pau pour le conseil municipal de la ville, au lieu d’être à la cellule de crise dirigée par le président Macron à Beauvau. Une décision « indigne et irrespectueuse », pour le socialiste Arthur Delaporte. Il a participé en visioconférence à la cellule de crise depuis la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, avant le fameux conseil municipal. Où est le scandale ? On nous bassine en temps normal avec les vertus du télétravail, il faudrait savoir.

François Bayrou devrait-il démissionner de son mandat de maire, comme l’avaient fait Jean-Marc Ayrault ou Edouard Philippe ? Non. Si nous étions en tout début de mandat, cela pourrait se discuter. Mais, les municipales sont prévues en 2026, et toutes les grandes décisions d’investissement pour la ville ont été prises. François Bayrou est un maire apprécié, y compris de ses opposants, et il a une bonne équipe.

L’ancrage territorial du Béarnais est sa grande supériorité politique sur Emmanuel Macron. L’autre atout de Bayrou, c’est qu’il a un parti, ce qui lui a permis de faire plier le président de la République. Bref, il fait de la politique. On en a bien besoin.

Rappel à la loi

Que le Premier ministre continue, même de loin, à diriger une ville, ce n’est pas du temps pris aux Français mais le meilleur moyen de savoir ce qu’ils vivent. La loi autorise le cumul d’un mandat et d’une fonction ministérielle. Ce qu’elle interdit, c’est deux mandats électifs (le fameux député-maire d’autrefois) et c’est sans doute une des plus grandes âneries qu’ait votées le Parlement ces dernières années. Résultat: nos députés n’ont plus les mains dans le cambouis du réel. Autrement dit, on a inscrit dans la loi la déconnexion qui est au cœur de la crise politique que nous traversons.

Aujourd’hui, on dirait que le gouvernement est le représentant de Paris auprès des peuplades exotiques de nos provinces à qui il porte la bonne parole. Il est temps qu’il soit le porte-parole des Français à Paris !

