Un Gandhi qui en cache un autre

Tushar Gandhi, le petit fils du célèbre indépendantiste hindou mort assassiné, critique le gouvernement indien actuel avec virulence.

Tushar Gandhi, 63 ans, a vécu toute sa vie dans le souvenir de son arrière-grand-père, le Mahatma Gandhi, assassiné en 1948 par Nathuram Vinayak Godse, un nationaliste hindou profondément anti-musulman.

Relativement absent du débat politique, Tushar Gandhi est pourtant sorti de sa réserve lors d’un entretien à l’Indian Express. Il a pointé du doigt les dérives xénophobes du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, a accusé le Bharatiya Janata Party (BJP) d’être à l’origine des fortes tensions religieuses qui secouent l’ancien joyau de l’Empire britannique et de sacrifier le message de paix et de tolérance du Mahatma sur l’autel des haines. Selon lui, le BJP ne cesse de distiller « une idéologie de division dans le cœur des Indiens ». Tushar Gandhi est d’ailleurs persuadé que Narendra Modi « sait ce qu’il fait en attisant un feu qui consumera un jour l’Inde entière ».

À lire aussi, du même auteur: Le maire blanc, homosexuel et zoulouphone qui fait trembler la classe politique sud-africaine

Érigé en héros national, Nathuram Vinayak Godse est toujours vénéré comme tel par la frange la plus ultra du nationalisme hindou. Ses partisans n’ont pas hésité à lui dédier un temple en 2015 et réclament même, au travers d’une campagne, qu’il soit réhabilité par la justice. Une exigence que condamne le descendant de Gandhi qui entend défendre avec force l’héritage du Mahatma (dont il est le gardien passionné) et qui d’après lui repose sur « l’honnêteté, l’égalité, l’unité et l’inclusion ». Il ne cache cependant pas ses inquiétudes. Compte tenu de la faiblesse de ses challengers potentiels, tout semble confirmer que Modi sera reconduit à la tête de l’État lors des prochaines élections législatives prévues cette année. « Le poison est si profondément ancré dans la société, [les nationalistes] ont tellement de succès, que je ne vois pas mon combat triompher en Inde avant des années » déplore-t-il, résigné. « Mais je reste déterminé à le continuer » affirme-t-il, condamnant un BJP qui ne manque pourtant pas une occasion de se réclamer de son ancêtre, le Père de l’indépendance indienne…

1 Partages Partagez Print Email

1 Partages Partagez Print Email