PODCAST: Trump, maître de l’OTAN; le match France-Algérie; Villepin « humaniste »

Avec Céline Pina, Eliott Mamane et Jeremy Stubbs.

Au Moyen Orient, nous assistons au grand retour de l’action sur la scène internationale, à la place des pourparlers sans fin. Les Européens ont de quoi être furieux contre Donald Trump : il vient de mettre à nu à la fois leur impuissance et leur dépendance totale à l’égard des Etats-Unis. Certes, le mode de communication du président américain met mal à l’aise, et il est difficile de savoir où exactement se trouve la vérité: les capacités nucléaires de l’Iran ont-elles été « oblitérées » ou seulement endommagées. En tout cas, le développement de la bombe iranienne a été retardé, et gagner du temps dans ce contexte reste précieux.

Aujourd’hui à l’Assemblée, Eric Ciotti a retiré son texte en faveur de l’abrogation des accords entre la France et l’Algérie, accords qui permettent aux Algériens d’obtenir facilement un titre de séjour en France (en 2023, presque 650.000 titres ont été ainsi délivrés). Le président de Union des droites pour la République a retiré son texte par prudence au moment où le sort de Boualem Sansal est en train d’être décidé par les autorités algériennes. Le chef de l’Etat ne sera pas mécontent qui semble vouloir éviter que le cordon ombilical entre les deux pays soit coupé. Pourquoi la France reste-t-elle incapable de prendre une action décisive dans ce domaine comme dans tant d’autres?

Dominique de Villepin lance un nouveau parti politique. Pourquoi? Cherche-t-il à jouer le jeu de Jean-Luc Mélenchon avec qui il partage une forme d’antisémitisme? S’il appelle son parti – pas du tout pompeusement – La France humaniste, des internautes spirituels l’ont déjà rebaptisé La France oummaniste.