Podcast: Israël et Russie: où va la politique étrangère américaine?

Avec Gil Mihaely et Jeremy Stubbs.

Donald Trump vient de faire pression sur Benyamin Netanyahou pour que ce dernier suspende l’avancement d’un projet de loi au Knesset sur l’annexion de la Cisjordanie. Cette pression permet au Premier ministre israélien de maintenir sa coalition avec les partis de droite tout en évitant de prendre des mesures qui scandaliseraient l’opinion internationale.

Le même Donald Trump a imposé des sanctions sur les deux plus grands producteurs de pétrole en Russie, Rosneft et Lukoil. Et c’est sous la pression des tarifs américains que la Chine et l’Inde, les deux clients les plus importants pour le pétrole russe, ont suspendu leurs importations. Vladimir Poutine a riposté en annonçant que la Russie ne cédera jamais à de telles pressions. Est-ce que cela veut dire que l’amitié supposée entre les présidents américain et russe est finie et qu’il faut désormais prendre au sérieux les efforts de Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine?

Dans les deux cas, israélien et russe, la politique de Donald Trump a beaucoup évolué par rapport à son programme initial, se rapprochant de plus en plus de la ligne traditionnelle des Etats-Unis en matière de politique étrangère.