Louis Sarkozy, entre ambition et dérision…

Le plus jeune fils du président Sarkozy se portera-t-il candidat aux prochaines élections municipales de la ville de Menton? On pourrait penser que ce n’est qu’un énième « fils de », mais il est réellement passionné de politique. Pourtant, il lui faudra avoir le cuir dur face aux attaques et moqueries dont il sera la cible dans les médias.

La France est un pays formidable puisqu’elle permet dans une même journée de soutenir la cause de Louis Sarkozy – le fils de l’ancien président Nicolas Sarkozy et de son ex-épouse Cécilia – et de se moquer de lui.

Louis Sarkozy est, paraît-il, « déjà en campagne pour la mairie de Menton » et ses chances seraient sérieuses face à la députée RN Alexandra Masson. Il serait soutenu par la droite, même si rien n’est encore officiel. On verra si LR lui accorde son investiture. Je parie qu’il l’aura. On légitimera son ambition. Même s’il n’a jamais directement profité de l’influence de son père, il est clair qu’elle favorisera ses desseins (Le Parisien).

Son ambition, je le répète, est légitime. Passionné de politique, il espère accomplir un pas décisif à Menton.

S’il était gangrené par la moindre vanité, la moindre surestimation de son rôle, il n’aurait qu’à lire Marianne et notamment une double page où le dessinateur de cet hebdomadaire, Xavier Lacombe, fait la campagne présidentielle d’un candidat people (n° 1482, 7-13 août 2025). Celle de Louis Sarkozy en l’occurrence. Les dessins et les légendes sont hilarants, ils tournent en dérision non pas Louis Sarkozy lui-même mais tout ce qui, d’une certaine manière, semble lui avoir facilité son destin politique en se moquant sans méchanceté, par une synthèse partiale, des éléments d’une campagne possible.

Aurait-il envie de se prendre au sérieux et d’oublier les ombres et les lumières d’un parcours politique ambitieux, même précoce, que les traits de Lacombe lui rappelleraient que rien n’est jamais sûr, qu’il faut s’habituer en France au contraste médiatique et avoir le cuir dur.

Il l’aura. Entre ambition et dérision, celle qu’il a, celle dont on l’accable, il comprendra que c’est cela, la France. Un pays qui vous rabaisse quand vous êtes haut, qui vous aime quand vous allez mal.

