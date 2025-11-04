« La Furia »: ça tire contre la satire

Au départ de cette affaire, SOS racisme et SOS homophobie, les officines de délation subventionnées, selon le mot de Renaud Camus, portent plainte. Pas contre la racaille native ou importée qui tabasse les gays ou insulte les Blancs. Mais non. Et la convergence des luttes alors ? Cette alliance des carpes et des lapins dans laquelle on voit des LGBT brandir des pancartes pro-Hamas.

Dans le viseur des associations, il y a La Furia, le magazine trimestriel de Marsault, de Papacito et de Laurent Obertone auquel contribue notre patronne.

On pourrait se dire que jusque-là tout va bien. Pour un journal satirique, être attaqué par SOS Racisme c’est la Légion d’honneur – un label de qualité, d’indépendance, de courage. Ceux qui n’ont jamais eu SOS racisme aux basques devraient se poser des questions sur le sérieux de leur humour.

A lire aussi: Quand la question algérienne rassemble les droites

Là où ça se gâte, c’est quand les officines informent la CPPAP (la commission paritaire qui accorde aux journaux des facilités, frais postaux avantageux et TVA réduite) de leurs poursuites contre le « fascisme » en BD. La commission dirigée par Laurence Franceschini, ex-Arcom et toujours socialiste, décide alors sans attendre que la justice se prononce de priver La Furia de ses avantages acquis.

La présomption d’innocence, la CPPAP s’en moque autant que les tribunaux qui ont condamné Le Pen et Sarkozy. La justice elle, plus sourcilleuse cette fois-ci, classe sans suite, mais la peine demeure: la commission maintient sa sanction. L’exécution devenue définitive, la vente en kiosque du magazine devient coûteuse donc compliquée. Il faut le sauver, et pour ça, s’abonner. « Plus que 500 abonnements pour nous tirer d’affaire ! » disait récemment Obertone. En fait plus que 499, j’ai pris le mien. J’aimais bien aller chercher ma Furia au kiosque et le tenir sous le bras, visible et même ostensible. Désormais, je le trouverai dans ma boîte, mais si nous sommes assez nombreux, l’antifascisme ne passera pas. Pour cette fois.

L'affranchi Price: 16,00 € 3 used & new available from 15,00 €