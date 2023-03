Japon: alerte au sushi-terrorisme

Crise dans la restauration japonaise: des vidéos virales montrant des jeunes en train de lécher couverts, plats et bols sèment la pagaille.

Les kaitenzushi ou restaurants de sushis, où les victuailles se succèdent sur un tapis roulant qui tourne sans cesse, sont un élément essentiel de la culture japonaise. On peut donc imaginer l’esclandre déclenché par des canulars qui mettent en doute la salubrité de ces lieux.

Le 29 janvier, une vidéo postée sur Twitter montre un adolescent qui lèche une bouteille de sauce soja, le rebord d’une tasse à thé et ensuite ses doigts, avec lesquels il touche ensuite des sushis qui passent. La vidéo a été visionnée 99 millions de fois. L’horreur et le dégoût exprimés par les internautes sont à la hauteur du choc. Pour comble, la vidéo a provoqué des imitations. Le phénomène a été vite baptisé « sushi-terro », autrement dit, « sushi-terrorisme ». Les actions de la société mère de la chaîne de restaurants en question, Sushiro, ont perdu 5% de leur valeur, même si la perte a été rattrapée par la suite. Selon un spécialiste interviewé par CNN, il faudrait jusqu’à six mois pour surmonter l’impact de ces farces sur les ventes. L’adolescent de la vidéo principale a présenté ses excuses, mais l’entreprise entend poursuivre en justice tous les farceurs qui peuvent être identifiés. La chaîne a limité l’accès des clients aux plats et aux couverts. Une autre a installé des caméras pour surveiller les clients trop tactiles.

Très soucieux d’hygiène, les Japonais portaient couramment le masque même avant la pandémie. Or, le pays connaît actuellement un pic de cas de Covid. Le contrat social traditionnel suppose que chacun puisse compter sur les autres pour se comporter correctement. D’où cette lamentation d’un twittos : « Où est passée notre morale ? »