🎙️ Podcast: Iran, Mali, Ukraine, avec Harold Hyman

Harold Hyman est invité au micro de Jeremy Stubbs pour commenter l’actualité internationale.

L’Iran a indiqué vouloir reprendre des négociations avec les Etats-Unis afin de trouver un accord qui calme l’inquiétude occidentale concernant le nucléaire iranien et permette au régime des mollahs d’attirer les investissements occidentaux dont il a si grand besoin.

Au Mali, on craignait la chute possible de la junte dictatoriale. Les rebelles djihadistes avaient tenté de paralyser la capitale du pays en la privant de carburant, mais le blocus a finalement été contourné grâce surtout au pétrole du Burkina Faso. Le régime survit, tandis que les djihadistes cherchent à s’attirer les bonnes grâces des différents groupes ethniques maliens.

Les négociations de paix en Ukraine font-elles des progrès? Ces derniers temps, nous avons entendu beaucoup de rumeurs et de contre-rumeurs: oui, un accord semble possible; non, c’est du vent, il ne se passe rien. Enfin, Harold Hyman nous explique que, les deux belligerents étant épuisés – bien que ce soit à un degré différent – les négociations avancent quand même…

A lire : Iran: 45 ans d’infiltration en France…