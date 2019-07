Est-il bien raisonnable de laisser un cinéaste déraisonnable commenter chaque mois l’actualité en toute liberté ? Assurément non. Causeur a donc décidé de le faire.

Ce mois-ci, Jean-Paul Lilienfeld regardait tranquillement « Cash investigation » et a eu envie d’en savoir plus sur le gourou des semences libres « Kokopelli ».

Le 18 juin, « Cash investigation » proposait un « Multinationales : hold-up sur nos fruits et légumes ». N’ayant toujours pas compris comment tout un chacun avait pu se faire spolier du droit de replanter ce que la nature lui donne, c’est-à-dire des graines, je m’installe devant mon écran.

Pour résumer, et sans être certain d’avoir tout saisi, il existe un catalogue officiel des variétés de semences, et quiconque fait une exploitation commerciale de ces semences (ou de ce qu’elles produisent) doit passer sous les fourches caudines de ce catalogue. Pas question de replanter les graines de laitues de tonton Alphonse si vous comptez ensuite vendre vos salades.

Vaste sujet, important, complexe et trop loin de mes compétences pour que mon avis soit vite forgé.

Cependant, j’avoue avoir vibré deux fois lors du visionnement : La première au moment du c