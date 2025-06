Paddington s’installe à Londres: une immersion entre tendresse et marmelade

Sur la rive sud de la Tamise, une aventure tendre et immersive attend les familles: The Paddington Bear Experience transforme le County Hall en un conte vivant, où l’on suit pas à pas les traces de l’ours le plus attachant du Royaume-Uni

Une expérience immersive unique, sensorielle et familiale s’installe au County Hall : l’occasion de redécouvrir le plus tendre des héros de la littérature jeunesse britannique, celui dont les aventures sentent bon le thé fumant et la confiture d’orange. Depuis le 31 mai 2024, les portes du County Hall, sur la célèbre South Bank londonienne, se sont ouvertes sur un univers enchanteur : la Paddington Bear Experience.

Plus qu’une simple attraction touristique, il s’agit d’une véritable aventure immersive multisensorielle pensée pour petits et grands, où l’on retrouve le plus attachant des ours britanniques et la chaleureuse famille Brown.

Un parcours enchanté

Conçue comme une expérience narrative interactive, cette odyssée familiale invite les visiteurs à déambuler dans plusieurs salles thématiques inspirées des lieux emblématiques des récits de Michael Bond. Tout commence, bien sûr, à la gare de Paddington, où un chef de gare haut en couleur vous embarque dans un voyage animé à travers les plus beaux sites de Londres.

Un œil sur le tableau des départs, un salut au maître de gare, sans oublier la valise de Paddington — contenant la précieuse recette de marmelade de tante Lucy — et vous voilà à bord d’un train en route pour les Windsor Gardens. Les rues défilent, pavoisées d’orange, dans une ambiance joyeusement festive.

Le périple vous conduit ensuite au 32 Windsor Gardens, la demeure accueillante des Brown. Dans le couloir et le salon reconstitués avec un soin maniaque du détail, Mme Brown accueille les visiteurs avec chaleur, même si quelques facéties de Paddington pourraient bien nécessiter un petit coup de main…

Puis, direction la cuisine familiale, où Mme Bird s’affaire à préparer les douceurs du Marmalade Day. Mais voilà : les oranges péruviennes manquent, le frigo est hors service, et la clé du garde-manger a glissé dans l’évier… À vous d’aider à remettre un peu d’ordre pour que la fête puisse avoir lieu.

Le voyage vous entraîne même jusqu’au Pérou, sur les traces de Montgomery Clyde, l’explorateur qui découvrit l’ours parlant. Là, les enfants sont invités à pédaler pour activer une fabrique de marmelade ancienne et garantir que les bocaux soient remplis à temps.

© The Paddington Bear Experience © The Paddington Bear Experience © The Paddington Bear Experience

De la magie, des surprises… et de la marmelade

L’expérience culmine dans une grande fête au cœur d’un Windsor Garden réinventé : le Marmalade Day Festival. Jeux de kermesse, dégustations sucrées, calypso live band, séance photo avec Paddington… Tout y est. Loin d’un simple divertissement, cette aventure s’inscrit dans la lignée des nouveaux formats immersifs : ici, le spectateur devient acteur, emporté par une narration vivante résolument british.

Un hommage à un héros littéraire intemporel

Créée par The Path Entertainment Group, en partenariat avec STUDIOCANAL Kids & Family Ltd et Lionsgate, cette installation spectaculaire s’étend sur plus de 2 400 m², répartis sur plusieurs niveaux du County Hall. Aux commandes, une équipe chevronnée : Tom Maller à la mise en scène, Katie Lyons au scénario, Rebecca Brower à la direction artistique — une véritable dream team de l’expérience immersive. Ne manquez pas de faire un détour par Mr Gruber’s Shop, boutique officielle inspirée du célèbre antiquaire londonien des livres. Billets, souvenirs, marmelades d’urgence : la magie continue après la visite.

Un personnage au rayonnement mondial

Paddington Bear est né en 1958 sous la plume de Michael Bond, dans le roman A Bear Called Paddington. L’adorable ours du Pérou, avec son duffle-coat bleu, son chapeau rouge et sa valise cabossée, a depuis conquis des millions de lecteurs dans le monde entier. Traduites dans plus de 40 langues, ses aventures se sont vendues à plus de 40 millions d’exemplaires.

Le succès s’est étendu au cinéma avec Paddington (2014) et Paddington 2 (2017), devenus des références familiales. Le très attendu Paddington au Pérou est sorti en février[1]. La série télévisée The Adventures of Paddington, diffusée depuis 2020 sur Nickelodeon, continue de faire découvrir le personnage à une nouvelle génération.

Londres, capitale de la nostalgie heureuse

Plus qu’une simple attraction, l’attraction immersive The Paddington Bear Experience célèbre un personnage qui incarne la bienveillance, la curiosité et le respect des différences — valeurs précieuses en ces temps souvent tourmentés.

Dans ce Londres des grandes roues et des grandes histoires, l’ours au duffle-coat rouge nous rappelle que la douceur, parfois, peut être révolutionnaire. Et si la vraie aventure, c’était simplement d’apprendre, en ces temps frénétiques, à prendre soin les uns des autres — avec, pourquoi pas, un peu de marmelade au coin des lèvres ?

The Paddington Bear Experience, au County Hall, South Bank, Londres. Adulte (16 ans et plus) à partir de 34.00£. Enfant (de 2 ans à 15 ans) à partir de £24.00



[1] Lire https://www.causeur.fr/saint-paddington-301780