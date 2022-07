Lech Walesa veut ramener la Russie à “50 millions d’habitants” !

Sur le papier, la Russie compte plus de 120 millions d’habitants. Sur le papier, ça pourrait laisser penser que l’ancien président polonais, fondateur de Solidarnosc, veut en exterminer 70 millions. Sur le papier…

En réalité, les choses sont un peu plus complexes. On oublie trop souvent que le nom complet de la Russie est Fédération de Russie. Cette fédération, en dehors de la Russie elle-même, compte une vingtaine de Républiques autonomes. Il y en a des très peuplées. D’autres plus petites. Plusieurs dizaines de millions d’habitants en tout !

Le Polonais rêve du démantèlement de la Russie

Enumérons en quelques-unes. Bachkortostan, Altaï, Bouriatie, Ingouchie, Daghestan, Tatarstan…

Des peuples d’origine asiatique, turque, azéri. Cela en fait du monde ! Et c’est à eux que pense Walesa quand il dit vouloir « ramener la Russie à 50 millions d’habitants ». Même si quand on fait les comptes, il voit un peu large.

Ramener la Russie à 80 millions d’habitants serait plus juste. Dénonçant l’invasion de l’Ukraine, Walesa montre que l’expansionnisme russe est une constante séculaire. Tous ces peuples, sans compter les autres minorités nationales qui sont également sous la coupe de Poutine, ont été asservis par les Tsars. Staline a parachevé leur travail. Poutine en est le continuateur.

Pour Walesa, toutes ces populations doivent être libérées de l’emprise russe. Et la Russie ramenée à ce qu’elle devrait être, c’est-à-dire à la seule Russie. Du temps des Habsbourg, on appelait l’Autriche-Hongrie la prison des peuples. Du temps de Poutine, c’est le cas avec la Fédération de Russie.

Au 16e siècle, Ivan le Terrible régnait sur un petit royaume appelé la Moscovie. Sa taille était réduite et il n’était guère dangereux. Puis Ivan se proclama tsar de toutes les Russies. C’est à cette époque que commença l’expansionnisme russe. Walesa plaide seulement pour un retour à la Moscovie.

