Hugo Jacomet, l’homme qui nous invite à être élégants

Hugo Jacomet veut croire que la bataille vestimentaire n’est pas perdue. Rompant avec les simplismes de l’époque, symbolisés en un slogan puéril – « venez comme vous êtes » – qui fait florès aussi bien dans le monde professionnel que dans la publicité, avec des conséquences dramatiques en termes d’intégration et de réussite -, il anime depuis une quinzaine d’années le blog à succès Parisian Gentleman. Il vient de sortir L’élégance est un art de vivre, nous rappelant que se comporter en gentilhomme est un tout englobant aussi bien l’habillement que les bonnes manières.

Art sartorial

L’homme à la chevelure argentée tombant au cordeau sur les épaules a fait de l’art sartorial une vocation : costumes sur mesure et de tous les coloris – même ceux que nous n’oserions porter -, cravates « club » ou à motifs discrets, stylo Mont Blanc posé subrepticement sur une table en matière noble et souliers impeccablement cirés, il distille ses conseils au fil de vidéos inspirées. On comprend rapidement que ce défenseur de l’artisanat face au prêt-à-porter (qui est en réalité un « prêt-à-jeter ») est davantage qu’un énième influenceur obnubilé par le nombre de clics et de likes. A ses côtés, sa compagne, également tout en élégance, vient confirmer que le style, comme tout ce qui est beau, ne pourrait être l’apanage des hommes.

Peut-être tout ceci est-il vain à l’heure où les rues se gorgent de passants battant pour la plupart le pavé en sneakers surmontées d’un jeans plus ou moins ajusté, dompté lui-même par une doudoune ou un survêtement à capuche ? Peut-être est-ce même suranné alors que les joueurs de l’équipe de France de football rivalisent de mauvais goût au moment de rallier le centre d’entraînement de Clairefontaine ? Peut-être ne reverra-t-on jamais le temps de la sprezzatura, ce raffinement tout en simplicité, décrit par Castiglione dans Le livre du Courtisan que tout homme élégant devrait posséder dans sa bibliothèque ?

Dissidence

On observe pourtant un frémissement. Si l’on n’est pas encore revenu aux temps du couvre-chef, du costume généralisé et de la cravate dont un des charmes réside dans la verticalité, ni à l’époque dorée du cinéma de Gary Cooper, de Katherine Hepburn et de Philippe Noiret, un nombre croissant de jeunes rompt avec le laissez-aller très « début de XXIe siècle ». On comprend alors qu’Hugo Jacomet a accéléré et accompagné un mouvement de fond puisant à de multiples sources et causes : les séries télévisées (Peaky Blinders, Mad Men…), les photos d’aïeux éveillant une nostalgie en sépia, la volonté de rompre avec la génération des boomers… Il reste à voir si cette forme de dissidence se traduira en changement sociétal.

Il est souvent ressassé que « l’habit ne fait pas le moine » pour justifier de ne pas se fier uniquement aux apparences. Rien n’est plus erroné que cet apophtegme : rarement, nous avons aperçu un banquier en hoodie ou, à l’inverse, un député LFI en costume trois-pièces… bien qu’autrefois Jean Jaurès estimait que soigner sa mise était de son devoir afin de respecter ses électeurs issus des classes populaires. Mais il y a plus important. Pour Hugo Jacomet, l’habillement est l’élément d’un ensemble qui comprendrait également l’art de joliment s’exprimer, la politesse, l’obligation de se comporter décemment en société, l’acquisition d’une culture générale et de connaissances diverses, la recherche de la beauté et de la bonté et le goût sans cesse renouvelé de l’effort.

Entre deux extravagances, Karl Lagerfeld affirmait que sortir en training de chez soi était déjà une défaite. Bien s’habiller est a contrario une façon de se respecter tout en témoignant d’égards envers autrui. Si chacun reste évidemment libre de porter les fringues qu’il désire, se vêtir avec goût est une manière de voir le monde, mais aussi d’augmenter ses chances de séduire et de convaincre, de gagner en confiance et finalement de réussir. Si l’habit ne fait pas le gentleman, il en est un élément essentiel, en d’autres termes l’étoffe venant embellir les belles âmes.

192 pages