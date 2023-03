Fitgirls VS Creeps: quand la salle de sport devient le temple de la mauvaise foi

Phénomène des «gym creeps». L’influenceuse américaine Jessica Fernandez est victime d’un violent retour de bâton sur les réseaux sociaux, après avoir accusé un homme d’avoir croisé son regard pendant sa séance de sport.

Depuis 2021, de nombreuses femmes postent des vidéos où elles dénoncent les « gym creeps », des hommes qui, dans les gymnases, reluquent les jolies femmes bien sculptées pendant qu’elles font leurs exercices. Certes, il doit y avoir des cas d’hommes indiscrets et importuns dans les salles de sport. Mais les internautes ont commenté le fait que dans beaucoup de ces vidéos les femmes se mettent en scène dans des tenues extrêmement moulantes et font des mouvements suggestifs des hanches et du buste, comme si elles voulaient attirer l’attention et récolter des likes. Elles ont l’air de dire : regardez, je suis belle car j’ai des creeps (des « sales mecs ») qui me zieutent, et je suis moralement supérieure car je les dénonce. En janvier, une jeune influenceuse américaine, Jessica Fernandez, a posté une vidéo qui a engrangé des millions de vues.

Twitch influencer Jessica Fernandez films man staring at her 'like a piece of meat' at the gym.

Elle se filme à la gym en train de parler à sa caméra pendant qu’elle fait ses exercices. Derrière elle, on voit un homme qui, de temps en temps, jette un regard vague dans sa direction et qui vient proposer de l’aider à ranger les poids. Elle refuse poliment et il s’en va. Pendant ce temps, elle fait un commentaire à son insu le dénonçant comme un pervers. Face à l’avalanche de critiques sur le Net, elle a présenté ses excuses, ce qui est tout à son honneur. Mais le 13 février, un footballeur aveugle anglais poste une vidéo virale où il raconte une expérience bien différente. Dans le gymnase il se voit – ou s’entend – accuser par une femme de la reluquer. Quand il explique qu’il est non-voyant, elle appelle le personnel qui l’expulse de la salle. Une expérience similaire est arrivée à un surfeur aveugle américain, Pete Gustin, en 2021. Quand il révèle qu’il est aveugle, son accusatrice répond : « Je m’en fous, arrêtez de me zieuter ! » Un média satirique a publié une fausse histoire où une femme accuse un aveugle de la lorgner – par le biais de son chien guide. Selon l’échelle de valeurs actuelle, les trans sont supérieurs aux femmes, mais les féministes supérieures aux non-voyants.