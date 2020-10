Vidéo. La directrice de Causeur est assez remontée contre la décision d’Emmanuel Macron d’instaurer un couvre-feu dans les grandes métropoles françaises, pour lutter contre l’épidémie de coronavirus qui reprend

La directrice de la rédaction de Causeur réagit aux annonces d’hier soir du président Macron.

StopCovid n’est pas un échec. Ça n’a pas marché. Je crois que j’ai besoin d’un cours de français ! #macron20h — Elisabeth Lévy (@ELevyCauseur) October 14, 2020

Selon elle, le couvre-feu est un semi-confinement « qui ne dit pas son nom ». Cette décision va pénaliser certains secteurs économiques et pas d’autres. Les Français sont invités à continuer de produire et travailler, mais on arrête la vie.

