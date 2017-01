Entretien exclusif

Depuis sa sortie, le dernier ouvrage d'Eric Zemmour caracole en tête des ventes. Et pour cause. Quand la plupart de ses confrères ferment les yeux ou se pincent le nez sur l'islam ou sur l'immigration, ses réponses étonnent et détonent. D'accord ou pas, ça valait bien un débat à tabous rompus.

La rédaction

il y a 5 jours |