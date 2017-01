Ardisson n’a rien à se reprocher. Quid de Dounia Bouzar?

Celui que les médias présentent comme le "mentor" des frères Kouachi a parfaitement fait l'article sur le plateau de "Salut les terriens". Ouvertement "repenti", Benyettou s'est déclaré "Charlie" et a joué les têtes de gondole pour le compte de Dounia Bouzar, papesse de la "déradicalisation" des djihadistes. Si malaise il y a, c'est que son discours de paix et d'amour semble plus opportuniste que sincère...

Ingrid Riocreux

il y a 3 jours |