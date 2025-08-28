Profanation du mémorial d’Ilan Halimi: ce détail essentiel

Deux frères d’origine tunisienne sont soupçonnés d’avoir abattu à la tronçonneuse l’arbre planté à Épinay-sur-Seine en mémoire d’Ilan Halimi. Cet acte, d’une violence symbolique forte, illustre encore une fois comment l’immigration incontrôlée nourrit la montée d’un antisémitisme nouveau de plus en plus visible dans notre pays.

Les premières informations dont on dispose sur les deux hommes soupçonnés d’avoir détruit il y a quinze jours l’arbre planté en hommage au jeune juif assassiné, laissent penser que l’on a affaire à des islamistes antisémites.

On a appris hier dans Paris Match que deux frères jumeaux ont été interpellés par la police ce lundi à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) non loin du mémorial en hommage à Ilan Halimi, qui a été vandalisé dans la nuit du 13 au 14 août. Confondus grâce à leur ADN et à la présence dans leur smartphone de vidéos où on les voit manipuler la tronçonneuse ayant vraisemblablement servi à couper l’olivier qui surmontait la stèle profanée, ils sont soupçonnés d’être les auteurs de cet acte antisémite hélas si symbolique de l’atmosphère irrespirable de judéophobie qui flotte depuis le 7-octobre dans notre pays. Les deux jeunes hommes ont été entendus en comparution immédiate par la justice. On saura ultérieurement s’ils sont condamnés, et à quelles peines.

Des jumeaux tunisiens

L’information a été reprise ce matin un peu partout dans les médias. Évidemment, France Inter n’a pas jugé utile de mentionner que les mis en cause sont des SDF âgés de 19 ans de nationalité tunisienne. Ce détail a pourtant de l’importance, car il laisse supposer que nous ne sommes pas en présence de militants gauchistes. Il ne s’agit pas ici de dédouaner La France insoumise de sa responsabilité dans la recrudescence de haine anti-juive telle qu’on l’a constatée en France cet été, mais de rappeler qu’il serait mensonger de faire porter le chapeau au seul Jean-Luc Mélenchon, qui, en l’espèce, a condamné la profanation d’Epinay sans ambiguïté et jugé utile d’indiquer à cette occasion que le meurtre d’llan Halimi, ce jeune juif torturé à mort en 2006, avait été selon lui « l’acte abject d’abrutis assassins antisémites qui ne méritent que notre mépris ».

Nouvel antisémitisme

Dans sa lettre adressée à Benyamin Nétanyahou mardi, Emmanuel Macron estime que l’antisémitisme n’aurait en France qu’une seule explication: l’extrémisme politique. « Les antisémitismes de notre pays viennent de loin, ont longtemps été nourris par l’extrême droite, sont aujourd’hui aussi alimentés par l’extrême gauche qui essentialise la communauté juive et soutient la haine contre cette dernière », écrit-il. Pas un mot sur cette autre source de la haine antisémite, pourtant majeure, qu’est l’islamisme. Il est pourtant assez probable que les deux violeurs présumés de la mémoire d’Ilan Halimi aient été plutôt inspirés par des motivations religieuses qu’idéologiques. Mais comme cette éventualité ne cadre pas avec ce qu’Emmanuel Macron croit savoir, grâce à son grand ami Yassine Bellatar, des banlieues, il y a peu de chances que le président français fasse au Premier ministre israélien l’aveu de ce mal qui ronge notre pays.