Podcast: Trump versus Maduro; Russie et Syrie; Jacques de Molay

Avec Harold Hyman et Jeremy Stubbs.

Harold Hyman, grand spécialiste des relations internationales, nous explique pourquoi il pense que Donald Trump va lancer une opération pour faire tomber le régime de Nicolas Maduro au Venezuela. Le président américain a déjà donné des ordres pour bombarder des bateaux vénézuéliens qui – selon des sources d’informations qui restent confidentielles – transporteraient de la drogue. Maintenant, il a autorisé la CIA à conduire des opérations sur le sol vénézuélien. Cette annonce laisse présager un possible coup d’Etat contre Maduro selon le modèle déjà utilisé contre le dictateur panaméen, Manuel Noriega, en 1989-1990. Trump ne met pas à exécution toutes ses menaces, mais il le fait suffisamment pour que Maduro risque bel et bien de se voir déstabilisé.

Le journaliste franco-américain spécialiste des affaires internationales Harold Hyman. Photo D.R.

La Russie de Vladimir Poutine soutenait militairement le dictateur syrien, Bachar al-Assad. Aujourd’hui, elle noue des relations avec le nouveau régime syrien. Il est peu probable que Poutine livre Bachar, qui s’est réfugié à Moscou, au nouveau leader, Ahmed al-Charaa, mais le rétablissement des relations permettra aux Russes de garder une présence militaire en Syrie.

Coulommiers n’est pas qu’un fromage. Cette ville en Seine et Marne abrite une des commanderies des Templiers les mieux conservées de France, dans un ensemble qui comporte aussi une chapelle. Les Français peuvent connaître le récit de la fin des Templiers à travers les Rois Maudits, véritable chef-d’oeuvre télévisuelle des années 1970. Or les leçons à tirer de l’histoire de cet ordre qui, organisation supranationale, a succombé à la montée des nations modernes sont multiples.