Podcast: Tremblement de terre en France, condamnation d’un ex-président

Notre 100e épisode, avec Philippe Bilger et Jeremy Stubbs 💯

La condamnation de l’ancien président de la République a déclenché une polémique de grande ampleur. Des commentateurs de gauche comme de droite l’ont applaudie ou dénoncée selon leur préférence idéologique. Selon Philippe Bilger, il est parfaitement légitime de critiquer ce jugement, notamment l’exécution provisoire de la peine prononcée. Mais faut-il pour autant porter atteinte à l’autorité de la justice ? Si l’on peut très bien souhaiter que des peines plus sévères soient prononcées parfois contre des voyous coupables de violences, doit-on se plaindre quand une punition tombe sur un membre de son propre camp politique? Le pouvoir judiciaire est-il actuellement plus défaillant que l’exécutif ou le législatif?

Nicolas Sarkozy a fait appel et il aura encore une occasion pour prouver son innocence. Que la justice suive son cours !

