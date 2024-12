Esquisse d’un crépuscule

Dans Oh, Canada (2024) de Paul Schrader, adapté du roman Foregone de Russell Banks, on suit Leonard Fife, un cinéaste réfugié interprété par Richard Gere, qui, atteint d’un cancer incurable, révèle ses secrets lors d’une dernière interview…

Paul Schrader délivre un portrait en clair-obscur d’une fin de carrière d’un réalisateur de film documentaire joué par Richard Gere et aidé par Uma Thurman pour évoquer cette vie d’artiste.

Très curieusement, le nouveau film du talentueux et passionnant Paul Schrader (American Gigolo, La Féline, entre autres et sans compter le scénario de Taxi Driver notamment) est passé totalement inaperçu au dernier Festival de Cannes où il était en compétition. C’est d’autant plus injuste que Oh, Canada se révèle être un film d’une sombre beauté funèbre. Il met en majesté déchue un Richard Gere aux cheveux définitivement blancs et dont le personnage est bien décidé à faire le bilan d’une vie. Se déroulant dans le milieu du cinéma, le film prend des allures assumées sinon d’autoportrait, du moins d’un reflet de l’artiste vieillissant. Face à lui, une Uma Thurman plus que parfaite en compagne des vieux jours et des bilans obligés.