Le maire de Nanterre nous donne le coup de grâce!

Raphaël Adam choque en proposant d’installer dans sa commune une plaque commémorative pour Nahel Merzouk, mort lors d’un refus d’obtempérer. « Merci d’être là, merci d’être mobilisés. On restera ensemble jusqu’à ce qu’on obtienne justice pour Nahel » a-t-il ajouté devant des manifestants, dont sa mère qui déclare de son côté: «Je suis obligé de tenir, pour mon bébé, pour Allah et pour vous. On continue ! Justice pour Nahel»… Commentaire.

Ce n’est pas né d’aujourd’hui mais le maire de Nanterre pousse au paroxysme une dérive qui n’a cessé de gangrener notre société. En substance, la médiatisation de la malfaisance, l’hommage pervers et complaisant rendu aux transgresseurs de toutes sortes.

Au prétexte de l’information, que de déviations subtiles et malignes vers ce qui peut être considéré par l’auditeur et le téléspectateur moyen comme un éclat indécent projeté sur le délinquant voire le criminel ! Je songe par exemple à ces enquêtes rapides où la famille et les voisins d’un tueur sont questionnés et où on a droit à des réponses ridiculement naïves. Comme si le crime avait existé avant son heure et qu’il allait naturellement s’arrêter après !

Stupéfiant

Il y a une fascination médiatique pour cet univers qui représente en effet le comble du contre-pouvoir, contre la normalité, l’honnêteté et le respect d’autrui…

Le monde au quotidien n’est pas si irréprochable qu’on puisse, avec un sadisme compulsif, focaliser en plus sur ses horreurs et ses turpitudes ! Je ne parviendrai jamais à m’habituer à cette curiosité de mauvais aloi, portant aux nues ce qu’on devrait laisser dans l’ombre par hygiène morale, salubrité sociale.

Qu’on songe par exemple à la délirante focalisation de quelques semaines sur Mohamed Amra après son arrestation, mêlant des données utiles à une profusion de nouvelles à la fois préjudiciables aux enquêtes et indécentes par leur tour au mieux ambigu, au pire positif.

Mais qui pouvait prévoir ce coup de grâce porté par le maire PCF de Nanterre, Raphaël Adam ? Je ne l’ai pas cru tout de suite tellement c’était stupéfiant ! Dans quelle tête municipale sensée a pu germer l’absurdité d’une plaque commémorative en hommage à Nahel ?

Ce jeune homme a trouvé la mort à la suite de ses transgressions répétées au cours de quelques heures : véhicule volé, avec de fausses plaques, conduite sans permis, deux refus d’obtempérer.

Le maire de Nanterre aurait dû d’abord, à défaut d’être sensible à l’indécence absolue de cette plaque, s’abstenir par délicatesse judiciaire. En effet, un procès criminel rendra bientôt son verdict sur l’accusation de meurtre imputée au fonctionnaire de police Florian M. Pour ma part j’espère qu’il en résultera que cette qualification n’a aucun sens et que les magistrats et citoyens concernés sauront ne pas apposer confortablement sur les difficiles réalités de l’activité policière l’abstraction d’un droit en chambre, la facilité irresponsable du « il n’y avait qu’à »…

Une mère qui finit par nous choquer

En tout cas il est symptomatique que ce maire ait préjugé et rendu d’une certaine manière encore plus choquant l’activisme de la mère de Nahel, au-delà de la douleur personnelle compréhensible de cette dernière.

Quand j’affirme que ce maire « nous » a donné le coup de grâce, je veux signifier par là qu’il plonge notre société tout entière dans un hommage public qu’il souhaite rendre à quelqu’un qui nous a fait honte à tous. Il aurait dû considérer ce que cet honneur évoqué pouvait avoir d’offensant pour cette « société des honnêtes gens » qu’a mise si justement en avant Bruno Retailleau. Ou faut-il admettre qu’être maire, et maire à Nanterre, justifie les pires affronts au bon sens, à la décence sociale ? Une société si gangrenée qu’elle célèbre ses délinquants ou ses criminels, même tués au cours de leurs méfaits, est profondément malade. Proche de se tuer elle-même. Le maire de Nanterre va-t-il recouvrer la raison ?