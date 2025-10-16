Le nouveau Paris-Dakar

À un sénateur s’inquiétant qu’en France une voiture soit volée toutes les cinq minutes, le ministère de l’Intérieur a cet été répondu (dans le JO du 7 août 2025) que « le renforcement de la présence des forces sur la voie publique est l’une des réponses les plus efficaces pour prévenir le fléau des vols de véhicules ». Comme si policiers et gendarmes n’avaient pas autre chose à faire que surveiller les parkings…

Le tableau, c’est qu’à part le pov’ gars qui se fait faucher sa tire et qu’a pas les thunes pour retrouver un volant, les autres acteurs s’en moquent. Pour les constructeurs, un automobiliste privé de sa voiture est un client potentiel. Les assurances ont bouclé leur ceinture de sécurité : non seulement 50 % des victimes ne sont pas assurées contre le vol (en 2024, alors que le ministère de l’Intérieur a enregistré 93 800 vols de voitures, seulement 47 144 dossiers d’indemnisation ont été déposés auprès des assureurs) et le surcoût est reporté sur les primes des autres automobilistes, comme pour une catastrophe naturelle. Quant au gouvernement qui veut moderniser et électrifier le parc automobile, il peut voir dans le vide causé par les vols une aide au grand remplacement. Et avec un certain cynisme une aide au développement…

Excepté le trafic très spécifique des voitures de grand luxe, la plupart des voitures volées sont la bagnole de M. Tout-le-Monde, des Renault Clio et Mégane, des Peugeot 308 et 3008, toujours des modèles si j’ose dire courants (avec un bon vieux moteur thermique) qui, sur leurs quatre roues ou en pièces détachées, sont mis en container et, depuis les ports de Marseille, de Sète, du Havre ou d’Anvers en Belgique, expédiés en Afrique, où selon Interpol, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Niger ou le Cameroun proposent des salons de l’auto… volée en France[1]. Le gouvernement pourrait en tirer un slogan : acheter une voiture électrique, elle ne sera pas volée, l’Afrique n’est pas équipée pour les faire rouler.

[1] « Interpol s’attaque au trafic de véhicules volés en coordonnant une opération de police en Afrique de l’Ouest », site d’Interpol, le 30 avril 2025 ; « Les voitures volées en France finissent le plus souvent au Mali et au Sénégal », Dakar-Echo.com, le 4 mai 2025.