Un rebond des Bleus qui laisse un tantinet dubitatif

La France s’est imposée face à l’Australie samedi

En s’imposant face à l’Australie samedi au Stade de France par 48 à 33, son troisième et dernier match de la tournée automnale, la France a marqué son 5ème plus grand nombre de points dans une rencontre de son histoire. En 2003, en Coupe du monde, les Bleus en avaient inscrit 96 contre la Namibie, puis en Tournoi des Six nations, 56 en 2005 contre l’Italie, 53 en 2023 contre l’Angleterre chez elle, 51 contre le Pays de Galles.

Festival d’essais

La rencontre « enlevée, parfois spectaculaire », comme l’a pertinemment souligné le chroniqueur de Sud Ouest dimanche, Denys Kappès-Grangé, docteur es-Ovalie, a été un rare festival d’essais. En tout, il en a été marqué douze. Les Bleus en ont inscrit sept et les Wallabies cinq dont respectivement cinq et quatre transformés, étayage de réalisations peu commun, voire peut-être unique, entre deux formations de ce niveau. Avec les deux scores additionnés, c’est en effet un total de 81 points qu’affichait le tableau au coup de sifflet final.

En quête d’une réhabilitation, visiblement, les deux protagonistes se sont livrées à fond. Pour la France, il était impératif d’effacer sa double contre-performance, une amère défaite contre l’Afrique du sud et une victoire étriquée contre les Fidji, et pour l’Australie de mettre fin à une série humiliante de trois défaites consécutives dont une contre l’Italie et les deux autres contre l’Angleterre et l’Irlande. Ce en quoi les Springboks ont échoué…

Si ce rebond des Bleus est rassurant, il n’a pas été toutefois totalement convaincant, ainsi que l’a reconnu Fabien Galthié, le sélectionneur-entraîneur, l’homme aux grosses lunettes noires. Sans ambages, il a déploré notamment une indiscipline presque atavique de ses joueurs.

« On est à 19-19 à la mi-temps avec un carton jaune, poursuit-il… L’équipe a su réagir. Mais si on compare à il y a quatre ans, on n’est pas au même niveau… Douze essais encaissés en trois matches, c’est beaucoup trop. » De son côté, Maxime Lucu qui a écopé du carton jaune juste avant la pause a renchéri. « L’indiscipline fait qu’on défend énormément et on se met à la faute sur des petites erreurs bêtes. »

Un peu de sérieux !

Ce manque de rigueur qui fragilise la défense est le gros point noir des Bleus. En première mi-temps, ils ont commis huit fautes dont sept quand ils défendaient offrant ainsi indirectement les trois essais sur les cinq qu’ont aplatis les Wallabies. En revanche, ce qui est de bon augure, le paquet d’avants a tenu la dragée haute à ceux très rugueux d’en face. Ses coups de boutoir ont eu pour conséquence d’ébranler la muraille adverse et de permettre au XV tricolore de franchir la ligne d’en-but à quatre reprises au retour de la pause.

L’avant-dernier essai a été marqué par Louis Bielle-Biarrey à la 72ème et le dernier par Maxime Lamothe à la 79ème , tous les deux transformés, gommant de la sorte l’impression qui avait prévalu lors deux précédentes rencontres, à savoir que les Bleus n’étaient plus en mesure tenir la durée complète d’un match. Contre l’Afrique du sud, la France avait dévissée à la 60ème alors qu’elle menait. Contre les Fidji, elle a tangué jusqu’à la 70ème. Autre point positif, samedi soir a confirmé que la France dispose de deux jeunes trois-quarts d’exception, qui s’entendent parfaitement puisque jouant dans le même club, les Bordelais Nicolas Depoortere et Louis Bielle-Biarrey. Chacun a réalisé un doublé, en marquant un essai à chaque mi-temps. Comme quoi la rudesse de l’affrontement ne les avait pas émoussés.

En route pour la Coupe !

Cette victoire a, en outre, eu comme atout pour la France de consolider sa 5ème mondiale et donc d’être tête de liste pour la Coupe du Monde qui se disputera du 1er octobre au 13 novembre en Australie. Elle est donc assurée de ne croiser en poule, dont le tirage aura lieu le 3 décembre, aucune des cinq autres meilleures nations de l’ovalie. Contrairement à ce qui était advenu en 2023 où pour accéder au quart de finale, elle avait affronté la Nouvelle-Zélande… La France s’était imposée par 27-13. Mais elle y avait laissé beaucoup de jus, cause probable de sa défaite en quart d’un petit point face à l’Afrique du sud (28-29) qui décrocha cette année-là le titre pour la seconde fois consécutive. Cette dernière, bien que vieillissante, fait déjà figure de favorite pour conquérir une troisième coupe d’affilée. Les Springboks, qui trois semaines avant ont vaincu les Bleus (17-32), ont été aussi, samedi, intraitables face l’Irlande. Ils l’ont emporté par un 24-13 après avoir marqué quatre essais contre un par la partie adverse.

Coïncidence, la France rencontrera le 5 février, au Stade de France, en ouverture du Tournoi des Six-nations, cette même Irlande. Un match très attendu pour connaître les potentialités réciproques de chacune des deux équipes en vue de la Coupe du Monde.