« Delulu is the solulu »: dernières folies de la planète TikTok

On savait que la fréquentation excessive des réseaux sociaux pouvait détourner du monde réel en enfermant leurs usagers dans un univers de préoccupations virtuelles. On savait que les nouvelles générations – dites Z et Alpha – étaient particulièrement exposées à ce danger à cause de leur addiction, surtout à TikTok. Ce qu’on ne savait pas, c’est que beaucoup de ces jeunes assument la notion d’illusion et en font la pierre d’angle de leur vie. C’est le monde de delulu. Explications…

Vous êtes une jeune femme ? Vous maquillez la réalité comme un camion volé ? Votre crush boude vos rafales de textos parce que – c’est du moins ce que préférez croire – il vous aime trop ? Vous êtes une delulu girl !

Optimisme délirant

À en croire la démultiplication sur TikTok des hashtags avec le néologisme « delulu », les jeunes – surtout les filles – des générations Z et Alpha ont un gros problème avec la réalité. Delulu, une contraction du mot anglais delusional, envahit les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, en 2022, et décolle l’été de l’année suivante. Fin 2023, les posts avec ce mot-clé comptent plus de cinq milliards de vues. Aujourd’hui, le nombre de ces posts sur TikTok s’élève à plus de 170 millions. Traduit par « délirant », delulu désigne ceux et surtout celles qui opposent aux déconvenues de la vie un optimisme béat voire délirant.

Le terme delulu (allumé) prend son origine, vers 2013, dans le milieu des fans de K-pop (style de musique pop coréenne) qui s’imaginent entretenir une relation parasociale, fantasmée, avec leur vedette préférée. Delulu est ensuite adopté et assumé par la Gen Z, pour décrire l’attitude de quelqu’un qui, face aux difficultés de la vie et aux revers de fortune, s’en sort tout simplement en maquillant la réalité. On embrasse le déni pour nourrir son cœur de mièvreries; on transforme en bien tout ce qui se passe mal par la pensée magique. Mon mec ne prend pas mes appels ? Il est évidemment intimidé par ma beauté et ma personnalité! Une Londonienne a raté son permis de conduire quatre fois ? Peu lui chaut ! Elle décide qu’elle préfère les transports publics à la voiture et poste des vidéos d’elle dansant dans le métro… Cette illusion de liberté masque la déception de l’échec.

Le Wall Street Journal pousse le bouchon encore plus loin : la delulu attitude stimulerait la confiance en soi, et permettrait de repousser ses limites professionnelles. Une étudiante en anthropologie aurait ainsi appris – vite et seule – à coder, devenant ingénieur informatique, explique le journal. Selon une variante alarmante du hashtag: Delulu is the solulu, c’est-à-dire que le délire est la solution (« delusion is the solution »). Pour que vos désirs adviennent, il suffirait d’y croire dur comme fer. À cet égard, la tendance delulu se rapproche d’une nouvelle mode en psychologie populaire qui s’appelle le manifesting (manifestation en français). Cette dernière est une technique d’auto-persuasion censée attirer les bonnes choses à soi. Sorte de méthode Coué remise au goût du jour, le manifesting est particulièrement prisé de la gent féminine et fait l’objet de discussions passionnées dans la presse féminine.

Les delulus, dans une autodérision surjouée, semblent fuir la vie. La delulu attitude permet de vivre dans un monde parallèle, certes, mais gare à la confrontation finale avec le réel.