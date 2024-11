Cinéma: les foutaises de François Ruffin

Au boulot !, de Gilles Perret et François Ruffin, un documentaire insoumis mais insignifiant

L’avocate Sarah Saldmann prise au piège dans le nouveau film de François Ruffin © Les 400 clous

La démagogie est la chose la mieux partagée au monde et n’a pas de limites. On arrive rapidement à cette conclusion en découvrant Au boulot !, le nouveau documentaire de Gilles Perret réalisé avec François Ruffin.

Le premier aime manifestement filmer les Insoumis, car son précédent film était un portrait complaisant de Mélenchon. En s’alliant cette fois avec le député Ruffin, il fait preuve d’une belle constance idéologique. Les deux auteurs ont décidé de défier l’avocate Sarah Saldmann, habituée des plateaux télé et des formules à l’emporte-pièce. On se croirait sur Canal + tendance historique tant les ficelles sont grosses : il s’agit de mettre la Saldmann bling-bling face à la France d’en bas, des premiers de cordée dont personne ne songe à remettre en cause et l’abnégation et le courage au quotidien. Mais quel est l’intérêt profond d’une telle démarche, sinon de se payer, et pour pas cher, une figure médiatique ? L’avocate n’aurait jamais dû accepter le principe d’un tel « documentaire ». Nul ne l’a forcée et le piège s’est refermé sur elle.

Le résultat est une curée assez facile qui se termine sur une plage du Nord par un sommet de complaisance veule.

Sortie le 6 novembre