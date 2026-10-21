Les Israéliens expatriés ont l’obligation de rentrer au pays pour voter. Différentes agences facilitent leur voyage, au grand dam de Bibi car, bien souvent, ils ne votent pas pour lui !

Les algorithmes sont impitoyables. Depuis quelques mois, ils me poursuivent sur le Net avec des publicités m’incitant à aller voter en Israël, mon pays natal. La plus insistante, et la plus efficace, est celle d’un programme baptisé « Fly & Vote », qui propose aux expatriés comme moi des billets d’avion pour le 27 octobre. J’ai fini par céder. Je me suis inscrit et j’ai versé l’avance demandée.

Sauf exceptions très limitées, notamment pour les diplomates et certains fonctionnaires en mission, il est impossible pour un Israélien de voter depuis l’étranger, que ce soit par correspondance, par procuration ou dans un consulat. Pour accomplir leur devoir civique, la quasi-totalité des citoyens n’a donc d’autre choix que de se trouver sur le territoire national et de faire la queue dans le bureau de vote qui leur est assigné. Si, le jour du scrutin, les transports publics sont gratuits à l’intérieur du pays, les frais de transport incombant à ceux qui habitent en dehors des frontières ne sont en revanche pas remboursés par l’État.

Fly & Vote a été lancé par AID Coalition, une organisation américano-israélienne issue de la mobilisation de 2023 contre le projet de réforme judiciaire de Benyamin Netanyahou. Après avoir vérifié que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales, elle recherche et propose des places sur des vols réguliers ou affrétés. Mais il lui est interdit d’offrir le billet. Son succès est toutefois considérable. Début septembre, plus de 30 000 personnes s’étaient inscrites, sur quelque 630 000 Israéliens établis hors du pays. La demande est particulièrement forte depuis les États-Unis, notamment New York, mais aussi depuis les grandes villes européennes comme Londres, Berlin et Lisbonne.

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Il est admis qu’une majorité des inscrits devrait soutenir l’opposition. Les expatriés israéliens sont le plus souvent issus des zones urbaines, diplômés, plutôt laïques et employés dans les nouvelles technologies, la recherche, la médecine ou d’autres professions qualifiées. Ces catégories, très présentes dans la région de Tel-Aviv, ont constitué le cœur de la contestation contre la réforme judiciaire et votent davantage pour le centre, la gauche ou la droite anti-Netanyahou.

La réussite de l’opération Fly & Vote inquiète donc grandement la majorité sortante. Le Likoud a menacé de saisir la commission électorale centrale contre AID Coalition, estimant que l’aide apportée aux voyageurs pouvait constituer un avantage matériel assimilable à une forme de corruption électorale ou à un don politique interdit. L’ONG répond qu’elle ne finance pas les billets et ne sélectionne pas les voyageurs selon leurs opinions.

Quant à moi, j’ai dû en définitive changer mes plans. À cause de mes propres contraintes d’agendas, les vols que Fly & Vote m’a proposés ne convenaient pas. Je me suis donc désinscrit du programme, qui m’a remboursé mon acompte. Et j’ai acheté moi-même un autre billet, directement auprès d’El Al. C’est le plus cher que j’aie jamais payé ! Mais probablement aussi le plus important… Sans doute aussi le plus sûr. Au cas où la guerre reprendrait avec l’Iran. Ou les Houthis. Ou le Hezbollah.