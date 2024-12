Israël s’attaque aux Houthis, derniers alliés encore debout de l’Iran

Tsahal a ciblé les infrastructures portuaires des Houthis au Yémen cette nuit

L’attaque menée par l’armée de l’Air israélienne dans la nuit de mercredi à jeudi au Yémen (opération « Ville Blanche ») a infligé un coup important, principalement économique, au régime houthi. Cette opération marque une étape significative : pour la première fois, Israël ne s’est pas limité à frapper les ports yéménites, mais a ciblé des infrastructures électriques essentielles à Sanaa, la capitale et principal bastion des Houthis (force politique et militaire dominante au Yémen). Cette offensive visait directement le prestige du régime. Toutefois, il est déjà clair que cette opération ne dissuadera pas les Houthis, dont la détermination et la capacité à poursuivre le lancement de missiles et de drones vers Israël restent intactes.

Le transport maritime très perturbé depuis un an

Les Houthis poursuivront probablement leurs attaques contre la navigation commerciale et militaire dans la mer Rouge, ce qui continuera de provoquer d’importantes perturbations économiques, notamment dans le transport énergétique, un problème qui perdure depuis plus d’un an.

Les Houthis, un groupe jihadiste chiite à la fois ethnique et religieux, cherchent à prouver qu’ils sont une force intacte et déterminée, à la différence du Hezbollah, du Hamas et même de l’Iran. Ils se présentent comme des soutiens de Gaza face aux offensives israéliennes. Leur récente intensification des attaques laisse penser qu’ils anticipent une trêve imminente à Gaza. Leur idéologie islamiste radicale, amplifiée par une euphorie de victoire (ils ont été capables de perturber durablement la navigation civile et le transport pétrolier entre le Golfe persique et l’Europe ces derniers mois) les pousse actuellement à intensifier leurs efforts pour être perçus comme les véritables vainqueurs de l’Occident et d’Israël.

Une menace mondiale

Depuis 2015, ce groupe s’est renforcé malgré les pertes humaines massives subies par la population yéménite. Sous la pression américaine, l’Arabie saoudite et ses alliés ont été contraints de réduire leurs opérations militaires, et les Houthis ont été retirés de la liste des organisations terroristes par l’administration Biden. Ce retrait a permis l’accès de l’aide humanitaire via le port stratégique de Hodeïda, une infrastructure frappée à plusieurs reprises par l’armée israélienne, mais toujours fonctionnelle.

Les Houthis représentent une menace stratégique mondiale. Ils ont commencé comme une petite milice installée dans les montagnes du nord du Yémen. Grâce au soutien logistique et technique de l’Iran et du Hezbollah, ils sont devenus un acteur militaire sophistiqué. Malgré les efforts des États-Unis et de leurs alliés pour intercepter les approvisionnements iraniens, la contrebande de drones et de missiles en pièces détachées par voie maritime et terrestre se poursuit sans interruption.

Depuis octobre 2023, les Houthis ont lancé une campagne régionale offensive, en coordination avec l’Iran et ses milices alliées, comme le Hamas et le Hezbollah. En réponse, les États-Unis ont adopté une posture défensive visant à « éviter l’escalade », une stratégie qui s’est révélée inefficace. Les frappes israéliennes et américaines n’ont pas encore sérieusement endommagé leurs capacités militaires ni modifié leur stratégie.

Pour contrer cette menace, une réponse militaire décisive est nécessaire. Une telle réponse devrait inclure des frappes massives sur leurs infrastructures militaires et économiques, ainsi que sur des sites stratégiques comme Saada. Par ailleurs, il est crucial de cibler leurs dirigeants pour perturber leur chaîne de commandement. Ces actions doivent s’accompagner d’un renforcement des capacités de renseignement afin de localiser avec précision leurs sites de production et de lancement de missiles.

La lutte contre les Houthis ne peut plus se limiter à des interceptions défensives. Tant que leurs infrastructures ne seront pas détruites et leurs capacités militaires systématiquement perturbées, ils continueront de représenter une menace persistante pour la sécurité régionale et mondiale. Une action coordonnée et déterminée est essentielle pour neutraliser cette menace durablement.