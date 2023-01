Statues catholiques déboulonnées: pourquoi tant de haine?

Un rassemblement se tient aujourd’hui à La Flotte-en-Ré (17), en opposition au démontage demandé par les juges d’une statue de la Vierge Marie.

À bien des égards, la période que traverse la France est douloureuse. Confronté à une succession de crises intérieures et extérieures, désormais presque résigné à renoncer à son ancien statut de “grande puissance”, notre pays est, par-dessus le marché, progressivement dépossédé d’une identité dans laquelle il pourrait, pourtant, puiser toute la force vitale nécessaire à sa renaissance.

À La-Flotte-en-Ré, une statue qui ne dérangeait personne

En témoigne la décision que vient de rendre la cour d’appel administrative de Bordeaux, vendredi 13 janvier : mobilisés par une section locale de La Libre Pensée, les juges bordelais ont intimé l’ordre à une mairie charentaise de retirer une statue de la Vierge-Marie. Plus précisément, c’est la mairie de La-Flotte-en-Ré qui a reçu, manu militari, l’injonction de “procéder à l’enlèvement [de la statue] dans un délai de six mois”.

Cette dernière, installée sur un carrefour de la commune depuis 1983, n’avait jusque-là jamais posé de problème à personne. Hélas ! Au printemps 2020, elle avait été sérieusement endommagée lors d’un accident de voiture. La municipalité avait alors décidé de la faire reconstruire à l’identique, puis de la réinstaller au même emplacement. Il n’en fallait pas plus pour que les militants de La Libre Pensée, inquiétés par cette intolérable entorse à la loi de 1905, saisissent la justice avec le succès que l’on sait.

À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire

L’histoire toute particulière de cette statue de la Vierge-Marie n’a sans doute pas aidé, disons-le, à amadouer la justice. L’œuvre avait été commandée par une famille locale à la fin de la Seconde Guerre mondiale, soulagée de voir revenir sains et saufs un père et son fils. Cette intime relation entre la dévotion catholique et l’amour de la France ne pouvait que déplaire ! Souvenons-nous de la lecture, par Emmanuel Macron en 2019, d’une lettre qu’Henri Fertet écrivit à ses parents à la veille de son exécution, en 1943. Le président de la République avait pris le soin de faire retirer les nombreux passages dans lequel le jeune résistant mentionnait très explicitement sa foi.

Le sort de la statue de La Flotte-en-Ré n’a donc jamais fait le moindre doute : victorieuse sans péril, La Libre Pensée peut triompher sans gloire. Ce n’est pas une première. Il y a bientôt un an aux Sables-d’Olonne, sa section vendéenne avait obtenu de la justice qu’elle ordonne le déboulonnement d’une statue de Saint-Michel. Cette dernière, il est vrai, est fort indument installée devant le parvis de l’église Saint-Michel, elle-même sise au cœur… du quartier Saint-Michel. En 2018, c’est une croix figurant sur une statue de Saint Jean-Paul II dont l’association avait triomphé.

Des laïques pas inquiétés par le séparatisme islamique

Curieusement, les zélés laïcards de La Libre Pensée semblent avoir fait du catholicisme leur cible exclusive. En tout cas, ils se montrent beaucoup moins regardants lorsqu’il s’agit de l’islam. Par le passé, l’association s’est, par exemple, illustrée en défendant mordicus le maintien de plats sans porc dans les cantines. À l’inverse, elle s’est toujours farouchement opposée à l’ex-loi contre le séparatisme islamiste, ou à toute tentative politique de faire interdire les vêtements islamiques. Allez comprendre…

On pourrait s’arrêter à ces tristes constats, et tout au plus s’en lamenter quelques jours sur les plateaux de télévision. Ce n’est pas l’ADN de Reconquête ! : lors de la campagne présidentielle, Éric Zemmour s’était rendu aux Sables-d’Olonne pour manifester son soutien à Yannick Moreau, maire courageux qui, face aux injonctions de La Libre Pensée et grâce au soutien massif de sa population, n’a jamais cédé le moindre centimètre de terrain.

🔴Nous y serons avec Génération Z et @TPMStatue, et vous ? ⤵️ pic.twitter.com/j331t1wpoL — Stanislas Rigault (@stanislasrig) January 25, 2023

À leurs exemples, la Génération Z se rend à La-Flotte-en-Ré ce 28 janvier. Elle y portera ce message : il n’appartient pas aux juges et à une poignée de militants vindicatifs de faire effacer les traces de l’histoire de France, si intimement liée à celle du catholicisme. Elle dira également ceci : les statues, les églises et les crèches ne sont pas que l’expression d’un patrimoine désincarné, tout juste bon à remplir les musées. Elles ne sont pas non plus les vestiges d’une civilisation décédée ; elles sont enfin mieux que de simples racines : elles sont l’âme bien vivante, quoiqu’affaiblie, de notre pays. Elles sont la démonstration que tout ce qui est français est, au fond, chrétien – que l’on croit au ciel ou que l’on n’y croit pas.

Il ne faut pas chercher plus loin les raisons de la haine que portent à ces statues les membres de La Libre Pensée. Mais que ces derniers en soient assurés : quoiqu’il arrive, ils nous trouveront toujours sur leur chemin.

