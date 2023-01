Jeremy Clarkson: la nouvelle victime des Sussex

Au royaume de Charles III, une grande figure médiatique est menacée par la cancel culture.

Il s’agit de Jeremy Clarkson, longtemps animateur vedette machiste de l’émission pour amateurs de voitures, « Top Gear », adaptée par d’autres pays dont la France.

Viré par la BBC en 2015 pour avoir frappé un producteur, il a retrouvé son statut de star grâce à Amazon Prime Video. Connu depuis longtemps pour ses dérapages, il est allé très loin dans une de ses chroniques pour le tabloïd The Sun. Le 16 décembre, il exprime non sans humour sa détestation viscérale de Meghan Markle et affirme qu’il rêve de la voir promenée nue dans toutes les villes du pays et bombardée d’excréments par des foules en colère. Après le dépôt de 21 000 plaintes auprès du régulateur officiel de la presse, dont celle des duc et duchesse de Sussex, puis une prise de distance par le Premier ministre (interrogé par la presse, il a commenté: « Les mots sont importants »), Clarkson a présenté ses excuses dans une lettre adressée personnellement au prince Harry. Mais les Sussex ont fait savoir que ses excuses étaient insuffisantes. Amazon Prime a donc annoncé une probable suspension de ses contrats avec Clarkson, dès la fin de la diffusion de la troisième saison de la série de téléréalité « Clarkson’s Farm » et de la saison actuelle de « The Grand Tour », une sorte de « Top Gear »survitaminée.

La sensibilité à fleur de peau du couple princier peut surprendre, alors que le duc de Sussex vient de publier une autobiographie dans laquelle il accable sa propre famille, mais le duo ne supporte ni la critique ni la contradiction et peut compter sur une meute de néoféministes et d’antiracistes pour vilipender ses adversaires.

En 2021, un autre animateur vedette, Piers Morgan, s’est vu contraint de démissionner de son journal matinal après avoir mis en doute la sincérité de Meghan Markle lorsqu’elle avait évoqué ses problèmes de santé mentale au cours du célèbre entretien avec Oprah Winfrey. Qui sera la prochaine victime de la vindicte des Sussex ?

