Retraites: extraits du dictionnaire des idées reçues à usage médiatique

Le marché des mots, les mots du marché. Par Jérôme Leroy.

Anarchiste : voir « black bloc »

Black bloc : pire que les milices d’extrême-droite car ils brûlent des banques.

Baroud d’honneur : Au-delà de deux manifs, employer le mot « baroud d’honneur » pour les suivantes.

CFDT: on peut discuter avec elle, mais pas en ce moment.

CGT : on ne peut jamais discuter avec elle.

Courson (Charles de) : Qu’est-il arrivé à cet homme exemplaire qui a sombré dans la démagogie et le populisme ? S’est-il pris pour le Che ou Zorro* ?

Dialogue social : le gouvernement ne demande que ça à condition de ne pas parler des retraites.

Extrême-droite : néo-nazis

Extrême-gauche : commence dès le PS.

Financement (des retraites) : seule source possible, le report de l’âge légal. On ne va pas augmenter les impôts des plus riches, tout de même, ça les ferait fuir.

Gréviculture : plaie française qui révèle l’incapacité française au dialogue social*.

Intersyndicale : ne durera pas. Est sur le point de mourir. Est déjà morte. Comme la Nupes*.

Jeune : quelle tristesse de penser à la retraite à 20 ans ! Nous à leur âge, on travaillait et on se taisait.

Liberté (de circulation) : indispensable pour les capitaux, beaucoup moins pour les hommes surtout si ces hommes sont des migrants, voire des manifestants.

Marchés : nous regardent et nous jugent sévèrement, tel l’œil de Caïn dans la tombe de nos avantages acquis. Ils sont comme Dieu dans la création, présents partout, visibles nulle part.

Milliard : se priver des 15 milliards de recettes générées par l’âge légal porté à 64 ans aggraverait le déficit de manière insupportable – lequel est actuellement de 422 milliards.

Nupes : a empêché le débat à l’Assemblée. S’est mise hors de l’arc républicain. Ne vaut pas mieux que le RN. A refusé de discuter dans le cadre démocratique du 47-1 et des vingt jours impartis.

Pédagogie : les Français ayant du mal avec la complexité de la pensée macronienne, la pédagogie de la réforme est indispensable. C’est un peu comme les enfants, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux.

Processus démocratique : la réforme des retraites a suivi un processus démocratique. Pas besoin de vote pour ça. La Constitution a été respectée.

Quatre-vingt dix : en pourcentage, et avec quelques unités de plus ou de moins, nombre obstinément présent, de sondage en sondage, de salariés opposés aux 64 ans. Mais il suffira d’un peu de pédagogie* et les Français comprendront, notamment ceux qui sont déjà retraités.

Referendum (d’initiative partagée). Il est possible à condition, en vertu de l’article 927 ter, alinéa 72, de déposer la demande en faisant deux cents fois le tour du palais Bourbon à cloche-pied, un jour ouvrable d’année bissextile.

Syndicats : prendre bien soin de distinguer les réformistes des autres. De toute manière, ils ne sont pas représentatifs, la CGT* et la CFDT* ne totalisant à deux jamais qu’un million deux cent mille adhérents, ce qui est peu comparé aux forces militantes de la macronie.

Travail : il faut travailler plus car on vit plus vieux. Les nonagénaires de droite qui ont pris leur retraite à 60 ans en savent quelque chose et l’expliquent très bien aux petits cons de quinquas qui ne veulent rien foutre.

Vote : habitude en voie de disparition chez les parlementaires, notamment les députés.

Zorro : c’est Zorro qu’il nous faut.

24 Partages Partagez Print Email

24 Partages Partagez Print Email