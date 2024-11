C’est une plaisanterie?

Nouveauté : le Chief LOL Officer. Bientôt dans votre boîte ?

De nos jours, la santé mentale continue d’enregistrer des progrès phénoménaux. En Suisse, le monde merveilleux de l’entreprise pourrait rapidement contribuer à de nouvelles avancées spectaculaires.

On se souvient de l’apparition surprenante il y a une dizaine d’années, dans les boîtes les plus tendance, de ces postes de Chief Happiness Officer, ces responsables du bonheur des salariés chargés de changer les fleurs et d’organiser challenges et événements festifs. Le mois dernier, dans la bourgade helvète d’Appenzell, un assureur a lancé l’expérimentation d’un détecteur de rires dans les bureaux de son client Fasoon, une start-up accompagnant les créateurs d’entreprise et employant dix salariés. Grâce à l’intelligence artificielle, l’appareil, nommé Chief LOL Officer (notre photo), enregistrera les sons dans son environnement et mesurera la fréquence des rires pour une meilleure satisfaction au travail, nous apprend le site de la RTS. « Un adulte rit en moyenne environ 15 fois par jour, c’est pourquoi nous nous sommes dit : quatre rires en deux heures devraient être possibles, en dessous, c’est insuffisant », explique Mme Toscanelli, responsable du projet chez l’assureur La Bâloise, qui affirme que son objectif est de promouvoir le bien-être des employés et de favoriser leur santé mentale sans bien sûr être contraignant. Sauf que, quand l’appareil détecte un employé qui n’est pas d’assez bonne humeur, il adresse au récalcitrant un email d’encouragements accompagné d’une vidéo amusante. Chats réalisant des facéties rigolotes ou chutes en trottinette : Mme Toscanelli a mis sur le coup une agence spécialisée dans les médias sociaux pour rassembler le meilleur d’internet, nous explique-t-on. Le rire sur commande nécessite assurément de faire appel à des experts.

On ne sait pas encore quand ce Chief LOL Officer sera disponible pour nos services RH en France. Mais en attendant que ces injonctions à rire au bureau débarquent chez nous, on peut déjà faire appel à la hotline du rire. Animée par des bénévoles et chargée de vous faire rire à distance, elle est accessible à tous depuis octobre de 10 à 18 heures au 02 72 03 50 51. Appelez et un abruti se charge de vous rire au nez. On n’a pas fini de ricaner.