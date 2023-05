Proust et le poisson

L’excellent poisson d’avril de Nicolas Ragonneau.

Sur le site proustonomics.com, l’écrivain et éditeur Nicolas Ragonneau est heureux de nous annoncer la parution au Québec de la « première version dégenrée de la Recherche » aux éditions Intersexions. À cette occasion, il dit s’être entretenu avec Claude Tremblay, la créatrice de cette « maison d’édition non binaire », qui ambitionne de devenir un « laboratoire de publications gender fluid ». Il précise qu’à la demande de cette dernière, il utilise « le pronom iel pour la.e désigner, car iel se définit comme personne non binaire ». Tremblay aurait expliqué à Ragonneau : « On a travaillé sur l’épicène, sur les potentialités bi des personnages. Tous les personnages bisexuels du livre reçoivent le pronom iel.[…] On résout cette question de la sexualité des personnages, où l’hétérosexualité normée du tournant du siècle les oblige à vivre dans la clandestinité. […] Marcel devient Marcel·le et le narrateur se fait narrateur.rice ». Tremblay dit également vouloir démontrer que « les pulsions du Narrateur dans l’œuvre originelle relèvent assurément de la culture du viol » et que, « en crachant sur le portrait de Vinteuil, Mlle Vinteuil et son amie préfigurent les luttes anti-patriarcales du xxie siècle ». La couverture sera « forcément arc-en-ciel » et les multiples typographies utilisées forcément « dégenrées » afin d’obtenir une « version pour les queer-trans-pédés-bi-gouines ». Enfin, Tremblay envisagerait d’ores et déjà de s’attaquer à d’autres classiques de la littérature mondiale en s’aidant, pour aller plus vite, de nouveaux générateurs de texte par intelligence artificielle : « Avec plusieurs ami.es, nous travaillons à une version dégenrée de Chat GPT, les Chattes GPT ». Là, ça fait beaucoup. Un doute surgit. Vite, un coup d’œil sur la date de parution de cet article : 1er avril 2023 ! Soulagé, le lecteur réalise qu’il vient de lire un magistral pastiche de délire woke, un brillant « poisson d’avril » qui aurait pu tout aussi bien, par les temps qui courent, ne pas en être un. Ne reste plus qu’à espérer que cela ne donne pas des idées à certain.e.s.