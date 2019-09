Nous avons vu « Jeanne » de Bruno Dumont. Avec Lise Leplat-Prudhomme et Fabrice Luchini. Musique de Christophe. Sortie en salles ce 11 septembre 2019

L’improbable rencontre entre Jeanne d’Arc, Péguy et l’iconoclaste cinéaste Bruno Dumont vient de se reproduire avec autant d’éclat que la première fois. C’était il y a deux ans, à Cannes, sur la Croisette, pour faire bonne mesure. Le cinéaste y présentait avec son ironie habituelle son film Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc. Soit le texte de Péguy dit par des acteurs non professionnels et mis en musique par un groupe de punk-rock. On craignait le pire, on eut le meilleur. On y entendait Péguy à la perfection et Dumont savait p