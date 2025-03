Enfin, la bible du bicross français

Monsieur Nostalgie nous parle de l’anthologie du BMX français, œuvre collective qui en est à sa deuxième édition et retrace l’épopée d’un sport, d’un art de vivre, d’un plaisir de quartier devenu discipline olympique…

Je crois qu’il n’y a pas plus grand marqueur générationnel que le bicross (ou vélocross). Quesaco ? De mon temps, le mot BMX (Bicycle Moto Cross) était peu employé, on avait francisé cette discipline venue de Californie, même si les origines géographiques exactes sont encore floues. Étrangement, les mystères de la lexicologie sont impénétrables, on parla, quelques années plus tard, de « Mountain Bike » bien avant d’adopter le terme générique VTT. Parfois, c’est l’anglais qui prime. Parfois, c’est le français qui l’emporte.

Une génération BMX

Encore aujourd’hui, à cinquante ans passés, dans un conseil d’administration ou un comité de rédaction, je classe les hommes nés dans les années 1970 en deux catégories distinctes, ceux qui ont adhéré pleinement à ce mode de vie US et les autres, réfractaires au pédalage en liberté. C’est pareil avec Belmondo, soit on aime passionnément les films et l’attitude de Jean-Paul, soit on reste à quai, imperméable à son allure décontractée et à son humour cascadeur.

L’Université si prompte d’habitude à s’emparer de tous les sujets est complètement passée à côté de ce phénomène sociologique, sportif et artistique, d’une ampleur encore insoupçonnée. Car ce « petit » vélo de 20 pouces au grand cœur a bouleversé les adolescents du monde entier. Et la France n’a pas été en reste dans cet engouement, portée déjà à l’époque par les résultats de ses champions (garçons et filles ont toujours brillé sur les pistes), la concurrence de nos marques nationales (Motobécane, Peugeot, Gitane, etc.) et le plus bel événement de la Terre sponsorisé par Yop au POPB.

J’ai vu de mes yeux des hommes d’affaires, tenant d’une main de fer des PME de centaines d’employés, défaillir au moment où la conversation court sur d’autres terrains que le business pur. Il a suffi que je prononce des mots magiques : Mongoose, Eddie Fiola, Hutch, Skyway Tuff Wheel, Nicole Kidman dans BMX Bandits, Mad Dogs, Xavier Redoit et Claude Vuillemot. Des larmes de bonheur coulaient presque sur leur costume. Les Parisiens se rappelaient des rassemblements au Trocadéro et les sudistes des tournées Supertour. Tous se souvenaient de l’exposition « Béton Hurlant » au Musée National du Sport à Paris en 2012.

Bicross : fruit de la débrouillardise et de l’envie de sauter des bosses

J’aurais toujours la plus profonde estime, au-delà des opinions politiques et des différences de milieux, pour un garçon de 50 ans qui sourit à l’évocation de son premier MX10 de couleur jaune offert pour son anniversaire. Je sais que nous partageons là, le même fond culturel et les mêmes élans sincères. Les spécialistes savent que le bicross tient une place à part dans l’émergence des sports non-conventionnels, comme le skate, car cette ferveur populaire n’a pas été dictée, programmée, téléguidée par des industriels, par des fédérations, par des organismes savants, elle est née de l’inventivité de gamins qui transformèrent leur vélo courant en l’adaptant à une pratique hors du bitume, pour s’amuser dans les chemins. Le bicross n’est pas une invention d’adultes à destination des enfants, il est le fruit de la débrouillardise et de l’envie de sauter des bosses. Pour mieux appréhender le bicross, de ses premiers tours de roues à son évolution olympique, il manquait une anthologie, complète, illustrée, divertissante, émouvante, nostalgique, didactique et aussi visionnaire.

C’est chose faite grâce à des passionnés, Alain Massabova en tête qui a réuni tous les acteurs français. Si on ajoute à ce tableau une préface de Bob Haro himself, le prince du freestyle, ce livre doit trôner dans toutes les bibliothèques. À mon avis, un honnête homme doit le posséder et le mettre sur la même étagère que Don Quichotte, Les Trois Mousquetaires et À la recherche… Quel beau travail éditorial ! J’ai été biberonné à Bicross Magazine, mon père était abonné à Moto Verte. Il fut parmi les premiers motards à s’intéresser au Trial et acheter ses Honda chez Sammy Miller en Angleterre. Le bicross m’est donc parvenu par deux sources : l’ouverture du film « On any Sunday » produit par Steve McQueen et « E.T ».

Dans nos provinces éloignées, nous rêvions des marques américaines en chaussant des Vans à damiers. Dans cette bible, vous apprendrez tout, de l’âge d’or, aux années 1990 plus sombres et enfin la résurrection des années 2000. Nos médailles de l’été dernier, à Paris 2024, le prouvent.

En lisant cette machine à remonter le temps, j’ai revu précisément Ludo avec son Lejeune à rétropédalage orange et tous les autres bicross de notre bande berrichonne, les Raleigh Burner, MX20 à suspension et autres Peugeot CPX ou BH espagnols.

Bicross, l’histoire du BMX français, 300 pages.