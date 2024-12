Causons ! Le podcast hebdomadaire de Causeur

Avec Céline Pina, Eliott Mamane et Jeremy Stubbs.

La Haute Autorité de la santé a donné son avis sur les transitions de genre pour les mineurs. Selon elle, les jeunes entre 16 et 18 ans devraient avoir accès à des traitements chimiques et chirurgicales sans aucune évaluation psychologique préalable; ces traitements devraient être gratuits; et les parents qui s’opposeraient aux transitions devraient être criminalisés. Cette institution est censée être indépendante, et certes elle l’est par rapport au gouvernement, mais elle est sous la coupe des militants de l’idéologie du genre. Elles est supposée être scientifique, mais ses vues sont totalement biaisées.

Outre-Atlantique, Luigi Mangione, l’assassin du PDG de United Health Care, commence à faire l’objet d’un certain culte parmi les internautes. Sur le plan sexuel, son image de jeune beau et musclé suscite des fantasmes érotiques chez les un(e)s; chez les autres, son passage à l’acte en abattant froidement le dirigeant d’une compagnie d’assurances santé fait de lui un héros folklorique, une sorte de Robin des Bois dans une Amérique où la couverture maladie n’est pas universelle. Même Natalie Arthaud a suggéré que Mangione est un « justicier individuel ». Mais ce culte est des plus malsains et relèvent de la tendance actuelle chez un grand nombre de gens de gauche – comme les groupuscules antifas et anti-Israël – à glorifier la violence au nom de la justice dite « sociale ».