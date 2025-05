Causeur: l’extrême droit ne passera pas !

Découvrez le sommaire de notre numéro de mai

Le gouvernement des juges est une réalité – n’en déplaise aux progressistes que l’expression enrage – et le traitement infligé par la Justice à Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen le prouve. Selon Élisabeth Lévy, qui présente notre dossier du mois, des magistrats, s’appuyant sur une interprétation extensive de la loi, prétendent mieux savoir que nous pour qui il ne faut pas voter. Désormais, il faut craindre pour notre démocratie, car « on voit mal pourquoi les juges s’autolimiteraient dès lors que leurs sorties de route ne suscitent que de vagues protestations ». Quant à Éric Zemmour, il a été condamné à 10 000 euros d’amende mais, comme le souligne Jean-Baptiste Roques, la Justice ne lui reproche pas d’avoir réécrit l’histoire de la Shoah mais de l’avoir mal racontée. Pour Alain Finkielkraut, se confiant à Jonathan Siksou, le pouvoir judiciaire bafoue l’État de droit afin d’assouvir ses pulsions justicières. Tous les moyens lui semblent bons pour écarter les responsables politiques considérés comme déviants et pour punir ceux qui osent contester ses pratiques et son corporatisme. Jean-Baptiste Roques soutient que les jugements portés sur les personnalités politiques par les juges – ces pères-la-morale – ne s’appuient sur aucun texte de loi ni aucune jurisprudence mais reflètent une part d’idéologie et un certain désir de revanche sociale. Pour le philosophe Pierre-Henri Tavoillot, la sévérité excessive de la peine prononcée contre Marine Le Pen marque un certain effacement de la politique en France, qui risque de basculer d’une démocratie à une « nomocratie », le pouvoir des normes.

L’avocat de Marine Le Pen (qui s’est lui aussi confié à Elisabeth Lévy et à Jean-Baptiste Roques) estime que le procès des attachés parlementaires du FN est purement politique : les motivations écrites des juges en témoignent. Rodolphe Bosselut dénonce aussi le non-respect du droit de la défense, son interprétation des faits reprochés ayant été retenue comme une circonstance aggravante. Enfin, l’avocat de Gérard Depardieu, Jérémie Assous, nous parle des attaques des féministes et des reproches de ses confrères (et consœurs) qu’il subit depuis sa prestation remarquée dans le procès de l’acteur pour agressions sexuelles. Accusé notamment de machisme et de misogynie, le jeune ténor du barreau explique pourquoi il refuse de faire profil bas.

Dans son édito du mois, Elisabeth Lévy commente la sollicitude publique pour la maladie mentale, décrétée grande cause nationale tous les quatre matins. On ne compte plus les célébrités, de Pamela Anderson à Lady Gaga, qui ont cru devoir annoncer au monde qu’elles souffraient de dépression, pensées suicidaires ou anorexie. L’exemple de Nicolas Demorand, qui raconte sa condition bipolaire dans Intérieur nuit,a suscité une salve de vocations, de nombreux people ayant annoncé qu’eux aussi souffraient de troubles psychiatriques. Reste le danger que la société du soin et du câlinage narcissique soit en train de fabriquer des générations de faibles, englués dans une perpétuelle demande d’attention et de reconnaissance, ignorant la force et répugnant à la violence, même pour se défendre.

Parmi nos chroniqueurs réguliers, Olivier Dartigolles analyse les tenants et aboutissants de l’affaire Bétharram ; Emmanuelle Ménard commente la lutte contre le narcotrafic, le nouvel engouement pour le vin chez les jeunes, et l’inéligibilité de Marine Le Pen ; et Jean-Jacques Netter inspecte les comptes publics de l’UE pour conclure que la réindustrialisation de la France et de l’UE n’est pas proche. Ivan Rioufol et Gilles-William Goldnadel se penchent sur le racisme antiblanc dont l’existence et de plus en plus reconnue.

Le 1er avril à Lyon-II, le cours d’un géographe mondialement reconnu est brutalement interrompu par des militants pro-palestiniens masqués. Le professeur Balanche est soutenu très mollement par la présidente de son université qui l’accuse ensuite de propos complotistes. Pierre Vermeren (qui vient de publier aux Presses universitaires de France Face à l’obscurantisme woke, avec Emmanuelle Hénin et Xavier-Laurent Salvador) montre comment cet incident illustre la soumission aux islamistes d’une partie du monde académique. Arnaud Benedetti, professeur et rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire, explique pourquoi les luttes de clan au sein des classes politiques algériennes ne présagent pas d’une libération rapide de Boualem Sansal.

Aujourd’hui en France, le trafic – sur internet ou dans la rue – des dérivés morphiniques (antalgiques, somnifères, neuroleptiques et autres opioïdes) est en pleine expansion et se révèle bien plus juteux que celui des stupéfiants « tradi ». Patrick Eudeline nous fait découvrir ce nouveau commerce qui fait des ravages. Avec Les #Gueux, Alexandre Jardin a lancé la fronde contre les zones à faibles émissions. Selon lui, ces ZFE visent à purifier l’air des riches en chassant les pauvres des centres-villes. Dans un entretien avec Vincent Roy, il explique combien cette ségrégation au nom de l’écologie trahit le cynisme d’une partie de nos élites.

Gil Mihaely raconte comment les tarifs douaniers ont souvent joué un rôle central dans l’économie des États-Unis, tandis que j’explique pourquoi la nouvelle guerre tarifaire lancée par Donald Trump vise surtout la Chine. Cette dernière contourne les règles du commerce international pour dominer des secteurs-clefs. Nina Pravda, rédactrice en chef du média numérique Contre-Poison, nous emmène au Canada dont le précédent Premier ministre, Justin Trudeau, qui a ouvert les portes à une immigration massive, a fait le « premier État postnational ».

Nos pages culture s’ouvrent sur une icône transsexuelle, Stella Rocha. Celle qui a commencé sa transition dans son Brésil natal et n’a jamais adhéré à un militantisme hargneux, se livre sans tabou et avec humour, dans un entretien avec Yannis Ezziadi, sur son passé et sa nouvelle vie de comédienne. Seuls les artistes peuvent mettre la violence en majesté. Deux expositions en témoignent : Artemisia Gentileschi fait du crime un théâtre baroque et Guillaume Bresson chorégraphie les bastons contemporaines. Pour Georgia Ray, 400 ans les séparent mais ils drapent la brutalité d’une même virtuosité. Le musée Picasso explore la tristement célèbre exposition d’« art dégénéré » de 1937. Malheureusement, selon Pierre Lamalattie, une présentation binaire et des omissions critiquables occultent les accointances que certaines figures de l’art moderne ont pu entretenir avec le régime nazi. L’histoire est complexe.

Philippe Lacoche apprécie le foisonnement d’anecdotes et de rencontres insolites dans la réédition augmentée de Rock en Vrac du romancier et critique musical Michel Embareck. Vincent Roy trouve une leçon d’Histoire dans le nouveau polar de Joseph Macé-Scaron qui est une plongée macabre dans le Maine-et-Loire. La prestigieuse collection La Pléiade vient de sortir un volume consacré aux œuvres de Virginia Woolf dont Alexandra Lemasson salue le chef-d’œuvre, Mrs Dalloway, un des premiers romans à intégrer le « flux de conscience ». Pour Jean Chauvet, l’échec d’une nouvelle comédie française est compensé par un film décapant sur l’histoire politique roumaine et la ressortie en salle de deux Cocteau. Emmanuel Tresmontant a bu un vin qui provient de la plus petite appellation du Beaujolais, celle de Chénas, le village le plus élevé et montagnard de la région. Il nous recommande ce nectar car les lecteurs de Causeur ne peuvent que viser haut.

